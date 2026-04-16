La final del Barça con el Bayern Múnich (de baloncesto)

Ante el abuso de utilizar el término final para calificar la importancia de un partido, parece pertinente adjetivar así el duelo del Barça ante el Bayern Múnich en tanto que es un duelo definitivo, cuyo mayor premio consistirá en seguir jugando.

Ni un título ni una prima ni un honor. La "pequeña gratificación", en palabras de Xavi Pascual, de continuar en la competición, entre los diez mejores de la Euroliga, de mantener la ilusión en lo que resta de temporada. Aunque el camino que se le dibujará al equipo será tan espinoso que no les aguarda a los azulgranas un porvenir venturoso teniendo en cuenta la colección de vicisitudes que les han acompañado hasta la fecha. Tomas Satoransky ha vuelto a entrenar con el grupo, pero su participación en el partido es dudosa.

Tomas Satoransky, junto a Myles Cale y Nicolás Laprovittola, al lado del banquillo azulgrana en el Barça-Surne Bilbao del pasado domingo. / Valentí Enrich / SPO

Los únicos campeones

El Barça también juega ante el Bayern, dos días después del Madrid en el fútbol, en un encuentro tan relevante pero mucho más emotivo. En la pista chocarán las manos los dos entrenadores azulgranas que han conquistado la Copa de Europa para el club: Svetislav Pesic en 2003, Xavi Pascual en 2010. Tras el salto inicial, empezará el drama.

Durante 40 minutos seguirá el Barça su viaje por "esta montaña rusa" que ha sido la temporada, decía Darío Brizuela. Una vagoneta agitada por los vaivenes y que iniciará este último trayecto ante un Bayern que no se juega nada, "pero que ha ganado los cuatro últimos partidos, y ha vencido a todos los grandes", recordó Pascual.

Dario Brizuela. durante el partido ante el Panathinaikos del pasado 7 de abril. / AFP7 vía Europa Press

Controlar las emociones

Siendo como es un partido decisivo, la motivación de la plantilla está garantizada. Y la responsabilidad que siente el grupo por acceder a las eliminatorias, el listón mínimo al que se le exige a la sección. La tarea del entrenador, consistirá en "controlar las emociones" de sus hombres para que no se produzca una sobredosis de nerviosismo.

"Les he dicho que el partido no se gana al principio, sino que se ha de ganar al final", ilustró Pascual, reconociendo que un buen arranque, como en el último partido ante el Surne Bilbao el pasado domingo (21-7) "ayuda mucho".

Will Clyburn tira a canasta en el partido Barça-Surne Bilbao. / Valentí Enrich / SPO

"Se me hace difícil hacer un llamamiento al Palau cuando es lo único que nunca falla, da igual que juguemos a las 12 o a las 7, un domingo o un martes" Xavi Pascual — Entrenador del Barça

Cinco días habrán transcurrido entre un duelo y otro. Como si el destino hubiera echado una mano al Barça para que pudiera preparar a conciencia la función. Bastante tiene con ganar para pdoer ser el último clasificado, sin poder especular ni mejorar por sí mismo el camino y los rivales de las eliminatorias.

"Me enseñaron de joven que no me preocupara por lo que escapa de mi control", explicó Brizuela, contento por la clasificación del Arsenal -"tengo 35 camisetas", desveló- en la Champions el mismo día que el Madrid sucumbía con el Baryern. El Arsenal será el rival del Atlético, que eliminó el martes al Barça, en la semifinal futbolística. De pasar el grupo de Hansi Flick se le habría creado un dilema.

Norris, Punter y Núñez miran un balón sin duelo en el último partido en el Palau. / Valentí Enrich / SPO

Pascual y Brizuela coincidieron en subrayar "la ilusión" con que afronta la plantilla el último duelo de la liguilla. El de la despedida definitiva o acaso momentánea. Tendría que superar dos eliminatorias de play in para acceder el play off y reabrir las puertas del pabellón.

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"Se me hace difícil hacer un llamamiento al Palau cuando es lo único que nunca falla, da igual que juguemos a las 12 o a las 7, un domingo o un martes", comentó Pascual. La cita es este viernes a las 20.30 horas.