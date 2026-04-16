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El entrenador del Sant Andreu, Natxo González, sufre un infarto

El técnico está ingresado en la UCI de un hospital de Barcelona

Natxo González, entrenador de la UE Sant Andreu.

Natxo González, entrenador de la UE Sant Andreu. / UE Sant Andreu

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Natxo González, entrenador del primer equipo de la UE Sant Andreu, sufrió un infarto la tarde del miércoles por el que tuvo que se ingresado en la UCI de un hospital de Barcelona.

Según informó el club cuatribarrado en un comunicado, González "se encuentra en una situación estable".

"Desde la UE Sant Andreu queremos expresar todo nuestro apoyo a Natxo y a su familia en este momento tan delicado y desearle una buena recuperación", expresó la entidad andreuense, que también pidió "respeto a su privacidad y a la de su familia".

El Sant Andreu, , líder del Grupo 3 de la Segunda Federación, puede confirmar el próximo domingo su ascenso de categoría en el partido que le enfrentará en el Narcís Sala al Reus Reddis.

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El club cuatribarrado informó en la mañana de este jueves a sus futbolistas que quieren se hará cargo del equipo será el segundo entrenador, Jaume Delgado, junto al resto del cuerpo técnico. "Intentaremos dedicarle la victoria [a Natxo González]".

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