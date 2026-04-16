¿Cuánto dinero dejan de ganar Barça y Madrid con sus eliminaciones en la Champions?

Ni el FC Barcelona ni el Real Madrid estarán en semifinales de Champions tras caer eliminados en cuartos de final. Ambos penaran sus derrotas en el balance económico a final de temporada, aunque hayan ingresado una buena cifra por su participación. La entidad azulgrana vive una situación financiera mejor que hace unos años, pero contaba con alcanzar las semifinales e ingresar más dinero. Los blancos, acostumbrados a obtener grandes premios tras salir campeones, deberán conformarse con el mismo botín que sus máximos rivales. Mientras tanto, el Atlético de Madrid será el gran beneficiado de la liga española a pesar de su posición en la clasificación, y todavía podría seguir encajando si llegara a la final de la máxima competición europea.

Las consecuencias ya no son tan dramáticas para un Barça que llegó a disputar dos fases eliminatorias de Europa League en 2022 y 2023. Sin embargo, el club azulgrana todavía no ha sanado sus cuentas por completo y echará en falta este extra de dinero que proporcionan dos o tres partidos más de Champions. La temporada pasada estuvieron a escasos minutos de disputar la final, y su premio fue de 116 millones de euros. El Real Madrid ingresó 102 millones de euros después de perder en cuartos frente al Arsenal. El PSG ingresó 144,4 millones de euros por ganar la final, mientras que el Inter de Milán percibió 136,6 millones de euros como subcampeón.

Valor inferior

La diferencia respecto al año pasado es abismal para el Barça, pues finalmente serán 100 millones de euros los que se meta en el bolsillo, al igual que en la temporada 23/24 cuando fue eliminado en cuartos por el PSG. El cambio de formato ha añadido dos partidos más al calendario, pero los ingresos por el valor del club azulgrana han disminuido. Este dinero es el combinando de derechos de TV y rendimiento histórico, que representa aproximadamente el 35% de la distribución total de premios. El Barça recibió 33,8 millones de euros por este concepto el año pasado al combinar un alto valor de mercado televisivo en España con un fuerte coeficiente histórico en la competición, una reducción considerable respecto a los 49 millones de hace dos temporadas.

Además de estos ingresos por el valor del club tipificados como "value pillar" por la UEFA, el Barça ingresó 18,6 millones por el mero hecho de participar al igual que el resto de clubes. Por su rendimiento en la fase liga añadió 11,2 millones de euros a su botín, desglosado en 2,1 millones por cada uno de los cinco triunfos más 700.000 por el empate contra el Brujas. La clasificación a octavos supuso un ingreso adicional de 11 millones, más 2 millones por conseguirlo de manera directa y otros 8,8 millones procedente de los 'shares'. La clasificación frente al Newcastle se tradujo en 12,5 millones de euros. A todo esto hay que una cifra inferior a los 15 millones extra que ingresará el Atlético de Madrid por clasificar a semifinales.

Pérdidas potenciales

En la temporada 23/24, el Real Madrid ingresó 138 millones tras su coronación como campeón de Europa. Una cifra que queda lejos de los aproximadamente 100 millones que ingresará esta temporada. Su posición en la clasificación le obligó a disputa la repesca contra el Benfica. Si bien ingresó 1 millón de euros adicionales por disputar la ronda de playoffs, dejó de percibir los 2 millones de euros en bonificaciones al no clasificar directamente entre los ocho primeros.

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En total, Barça y Madrid han perdido la oportunidad de ganar hasta 40 millones de euros adicionales por no ganar la Champions, pues también hay que considerar los 25 millones que podrían haber ingresado en el eventual caso de haber disputado y ganado la final, algo que no ocurre desde 2015 para los azulgranas. De haber quedado subcampeones habrían recibido 18,5 millones de euros, dinero al que si optará el conjunto del Cholo Simeone, aunque tratará de evitar el mismo resultado que les condenó en 2014 y 2016, cuando perdieron en la final contra el Real Madrid.