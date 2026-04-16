La UE Cornellà de Messi, la tercera cantera de Catalunya, celebra "la noticia del siglo"

A las 17.31 horas de este jueves 16 de abril saltaba la bomba en Cornellà. No pudo sintetizarlo mejor la entidad del Baix Llobregat. "¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo propietario de la UE Cornellà!". Una docena de palabras para anunciar un hito histórico que dará una dimensión internacional al humilde conjunto verde, uno de los clásicos del fútbol catalán que tiene su techo futbolístico en Segunda B, la antigua tercera categoría del fútbol español en la que militó por primera vez en la temporada 2014-15, curso en el que el equipo de Jordi Roger también se enfrentó al Real Madrid en la Copa del Rey.

Esa doble cita con el Madrid, incluido el 5-0 en el Bernabéu, es quizá la imagen más recordada del nuevo club de Messi. Más modesto es el contexto actual de la UE Cornellà, que ocupa la tercera plaza del grupo 5 de la Tercera RFEF tras su agónica victoria de la jornada pasada en el campo del Tona con un gol de Verdú en el minuto 96 (0-1). Se viven días de júbilo en el bloque del Ignasi Senabre, que recibe este domingo (12.30 horas) a la FE Grama, la entidad presidida por el mítico Antonio Morales, que también sueña con el ascenso. La UE Cornellà cuenta con 55 puntos, a 5 del Manresa, el líder que aún tiene que pasar por el feudo situado junto al RCDE Stadium. Solo sube directamente el primero, los cuatro siguientes entran en un play-off al que también apuntan otros clásicos del área metropolitana, como el Hospi y el Badalona.

Alba, Raya, Puado...

Fundada en 1951, la UE Cornellà recibe como una inyección de oxígeno y entusiasmo el desembarco de Messi, con el claro objetivo a largo plazo de alcanzar el profesionalismo. El paralelismo es evidente con el Hospi, en el que Jordi Alba y Thiago Alcántara también han depositado su dinero e ilusiones. En una ciudad con cerca de 100.000 habitantes y una cantera sólida, el astro argentino apuesta por un proyecto de futuro por cuya base pasaron futbolistas como Jordi Alba, David Raya (portero del Arsenal y de la selección), Gerard Martín (Barça), Javi Puado (capitán del Espanyol), Aitor Ruibal (Betis), Ilie Sánchez (excampeón de la MLS), Keita Baldé (exdelantero del Lazio, Mónaco o Inter) o Víctor Ruiz (excentral del Espanyol, Nápoles y Villarreal).

Como remarca la propia entidad, "el fútbol de formación de la UE Cornellà es una referencia tanto en Catalunya como en el ámbito europeo". Actualmente se posiciona en el podio del ámbito catalán, solo por detrás del Barça y el Espanyol, situando a sus equipos del fútbol base entre las primeras plazas de todas las categorías. En los tres últimos años, más de 50 jugadores han pasado del conjunto verde a equipos de renombre como el Barça, Villarreal, Atlético, Espanyol, Lazio, Zaragoza… El club cuenta ahora con más de 60 equipos para todas las edades.

Un paseo por la historia

Dando un paseo por la historia, la actual UE Cornellà nació a mediados del siglo pasado gracias a la unión de cuatro equipos de la ciudad: el CF Cornellà, la Acadèmia Junyent, el Atlético Padró y, posteriormente, la Escuela Sant Miquel, que incorporó en 1968 sus equipos de fútbol base.

Echando la mirando más atrás, destaca la fecha del 15 de abril de 1923, cuando el FC Cables Eléctricos de la localidad pasó a llamarse Atlético Cornellà FC, que derivaría en el CF Cornellà ocho años después. Las instalaciones en las que la entidad practicaba sus actividades eran unos precarios terrenos situados junto al río Llobregat, en la zona donde hoy se encuentra precisamente el Nou Municipal.

El ascenso con Calderé

La evolución deportiva de la UE Cornellà ha sido notable en las cuatro últimas décadas. En 1990, por ejemplo, militaba en Primera Regional. Pasó por Preferente, Primera Catalana y alcanzó la Tercera División con Ramón María Calderé en el banquillo. En 2012 llegó a la presidencia Alejandro Talavera Nos, que se mantuvo una década en el cargo antes de ceder el testigo a Maribel López.

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En las últimas temporadas, el club verde ha festejado éxitos como el ascenso a Segunda B de 2014, citas de Copa contra el Madrid, Atlético (al que eliminó en 2021) y Barça o el título de la Copa Catalunya en 2018. El verano pasado se certificó el descenso a Tercera RFEF, un golpe duro que ahora se intenta reparar reforzados por la llegada de Messi, la "noticia del siglo" para una UE Cornellà que solo mira hacia arriba.