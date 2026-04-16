La Copa del Rey llega al Palacio de San Telmo: "Sevilla volverá a ser un ejemplo para España de buen ambiente y de respeto"

La Copa del Rey ya está en Sevilla. Más concretamente, en el salón de exposiciones del Palacio de San Telmo. En la mañana de hoy, a las puertas de la sede de la Junta de Andalucía, Xabi Prieto y Gabi Fernández, legendarios capitanes de la Real Sociedad y el Atlético de Madrid respectivamente, han portado el trofeo en vísperas de una final que se decidirá el sábado en el estadio de la Cartuja. Recepcionados por el presidente de la Federación, Rafael Louzán; el presidente de la junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; los ex jugadores han llegado en un precioso coche de caballos que transportó también a la copa.

La capital andaluza será un año más el epicentro del fútbol nacional este sábado. ''Sevilla y Andalucía son una vez más referente nacional e internacional del deporte español. Esta ciudad y esta comunidad han sido fundamentales para el fútbol y el fútbol quiere devolver esa generosidad con una gran cita como la final de la Copa del Rey'', ha declarado Rafael Louzán, que ha continuado expresando su deseo de ''que hasta 2028 siga siendo la sede de la final. Ha demostrado estar a la altura de un evento de esta dimensión''.

La clave del turismo

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha querido hacer hincapié en lo positivo que es para la ciudad que se celebre esta final, sobre todo desde ''el punto de vista turístico''. Son ocho los equipos que han pasado por el Estadio de La Cartuja desde que se firmó el convenio para la final de la temporada 2019/20, siendo el principal llamativo ''la capacidad de todos los clubes para atraer al mundo hacia Sevilla''. Louzán ha felicitado a Sanz por el ''estado de revista'' en el que está la ciudad, aunque ha lanzado un dardo al edil y a Moreno Bonilla por la accesibilidad al estadio. ''Hay que seguir mejorando. Es una demanda de los aficionados que se facilite la llegada y salida del recinto''.

La máxima representación del fútbol nacional no ha querido terminar su comparecencia sin agradecer ''el consenso para adelantar una semana la final para evitar la coincidencia con la Feria de Abril''. Es enorme el esfuerzo de las instituciones para que este evento siga celebrándose aquí''. Antes de dar paso a José Luis Sanz, Louzán ha querido ''desearle suerte al Real Betis para que logre la clasificación a la semifinal de la Europa League''. Por su parte, José Luis Sanz, ha querido reafirmar las palabras de Louzán: ''Sevilla va a convertirse en la capital indiscutible de la Copa del Rey y en la capital de la gran fiesta del fútbol español, después de acoger ya once finales de esta competición''.

Sevilla, capital del fútbol nacional un año más

Esta será la sexta final consecutiva que se disputa en La Cartuja desde que fue elegida como sede principal de la Federación. No obstante, en los últimos tiempos se ha puesto en entredicho desde clubes de otros puntos de España que la ciudad continúe siendo la sede de esta cita. Sanz ha querido aprovechar para recalcar que "Sevilla está especializada en la organización de grandes eventos y está perfectamente preparada para acoger una final de esta magnitud. Lo tenemos todo: un gran estadio, una excelente red hotelera y una capacidad contrastada para organizar grandes citas deportivas''.

Juanma Moreno ha respaldado las palabras del primer edil, mencionando su orgullo porque Andalucía albergue un partido de tanta expectación. ''Este acontecimiento deportivo trasciende nuestras fronteras y llega prácticamente a los cinco continentes. Eso supone una proyección especial de nuestra tierra, de Andalucía y de la ciudad de Sevilla, con un impacto económico directo muy considerable en los últimos años'', ha afirmado, para continuar expresando su deseo de ''volver a ser una vez más ejemplo para España, con respeto y sin insultos. Que reine un buen ambiente, sin peleas, y que se convierta en un ejercicio de juego limpio donde la lucha sea entre adversarios que se dan la mano, y no entre rivales que se convierten en enemigos''.

Con motivo de ambientar los días previos a la final, el Palacio de San Telmo se ha puesto a punto para la ocasión. Desde este jueves a las 17 horas, los aficionados y aficionadas podrán visitar la Copa del Rey en la sala de exposiciones de la sede presidencial de la Junta de Andalucía. La Copa del Rey no estará simplemente alojada en este salón, sino que la ambientará la exposición Fútbol como arte, con pinturas relacionadas con la competición y los grandes hitos del fútbol nacional.

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El jueves estará disponible hasta las 20 horas. Las visitas estarán abiertas en horario de mañana el viernes -que además abrirá también en el mismo tramo que el jueves por la tarde- y el sábado desde las 10 horas hasta las 14 horas. Una oportunidad única para presenciar en persona el trofeo que, en la noche del sábado, levantará al cielo de Sevilla uno de los capitanes de Atlético de Madrid o Real Sociedad.