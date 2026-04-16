Dónde comprar entradas para la Final Four de la Champions de baloncesto: fechas y precios de los cuatro partidos en Badalona

Badalona será la capital del baloncesto europeo del 7 al 9 de mayo, cuando se celebre la Final Four de la Basketball Champions League. Después de finalizar los cuartos de final al mejor de tres partidos, han confirmado su presencia dos equipos de la ACB para la última fase a partido único que decidirá el décimo ganador de esta competición. El Unicaja Málaga, campeón de las últimas dos ediciones, se enfrentará al AEK Atenas, el equipo griego que eliminó al Asisa Joventut en octavos de final. La Laguna Tenerife se medirá al Rytas Vilna lituano en su quinta semifinal consecutiva. Los dos partidos serán el jueves 7 de mayo a las 18h y 21h, mientras que el partido por el tercer puesto y la gran final tendrán lugar el sábado 9 de mayo a las 17h y 20h.

El Unicaja llega a su cuarta Final Four de la BCL tras liquidar por la vía rápida al Alba Berlín. Los andaluces lograron dos victorias muy ajustadas para evitar un tercer partido, algo que no pudo eludir La Laguna Tenerife, obligado a recibir hasta dos veces a un Galatasaray del que se despachó con comodidad este mismo miércoles con un contundente 99-59. El Joventut se quedó a las puertas de su primera aparición en la Final Four, después de perder el tercer partido en Grecia 72-67. Habría sido la primera vez que tres equipos españoles coincidieran entre los cuatro mejores en Champions.

El Olímpico de Badalona será donde se dispute esta Final Four por primera vez desde que se fundó en 2016 y en la que participan 32 equipos cada temporada. El pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna inauguró la primera Final Four en 2016/17, cuando los anfitriones levantaron el título bajo el nombre de Lenovo Tenerife. En 2022 volvió a España en el Bilbao Arena y en 2023 regresó a Málaga en el Martín Carpena. El hogar del Joventut supera en aforo a las otras tres sedes anteriores en España, con espacio para 12,760 aficionados.

Entradas

Las entradas ya están a la venta para quienes deseen vivir en persona el desenlace de la BCL 25/26. Las puertas abrirán dos horas antes de que empiece cada partido, con una duración de aproximadamente dos horas. La dirección del pabellón es Carrer de Ponent, 143 en Badalona, a la que se puede llegar con las líneas 10 y 2 del metro. El rango de precios va de los 68 a los 800 euros, según la ubicación en el pabellón. El único pase disponible incluye los dos días de competición, así como una experiencia completa con bebida y comida de cortesía. No se pueden adquirir boletos para un partido único.

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Para comprar las entradas hay que acceder a la página web oficial de la competición y entrar al apartado "F4 tickets". Una vez dentro, pasar dos pantallas más pulsando en "tickets" hasta poder escoger los asientos. Para los aficionados de Unicaja, el club también ofrece un abono por 410 euros que incluye el desplazamiento en autobús hasta Badalona y traslados al pabellón, alojamiento en hotel de 4 estrellas (en habitación doble), seguro de viaje y abono para todos los partidos. Para los que ya cuenten con alojamiento, el club ofrece un pack de 259 euros. También se pueden comprar entradas en las tiendas físicas de Los Guindos y la Plaza de la Marina, así como en la tienda online, de Categoría 4 (75 €) y Categoría 2 (135 €), ubicadas en la zona de la afición del Unicaja.