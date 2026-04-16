El Barça presenta una queja a la UEFA por las actuaciones arbitrales en cuartos de Champions: "Ha tenido una incidencia directa en el resultado final de la eliminatoria"

En la entidad azulgrana se empieza a digerir la eliminación en Champions, pero no por ello deja de doler. Y desde los despachos azulgranas se están tomando medidas tras lo sucedido. Este jueves, el Barça ha presentado una queja ante la UEFA en relación con la actuación arbitral en la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League disputada contra el Atlético de Madrid.

A través de un comunicado, el club remarca que "considera que, a lo largo de los dos partidos de la eliminatoria, se produjeron varias decisiones arbitrales que no se ajustan a las Reglas de Juego, derivadas de una aplicación incorrecta del reglamento y de una falta de intervención adecuada del sistema VAR en acciones de clara trascendencia". "Según el FC Barcelona, la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria, comportando un perjuicio deportivo y económico significativo para la entidad", añade el escrito que ha emitido la entidad.

"Mediante esta reclamación, el Club reitera las solicitudes hechas a la UEFA anteriormente y, a la vez, se ofrece a colaborar con la UEFA con el objetivo de mejorar el sistema arbitral a efectos de garantizar una aplicación más rigurosa, justa y transparente de las Reglas de Juego", reclama el escrito. El Barça pide responsabilidades por las actuaciones arbitrales de ambos partidos de la eliminatoria.

Noticias relacionadas

Después del partido de ida, Joan Laporta, presidente electo del Barça, ya dejó clara su posición ante lo vivido en el Camp Nou. "El arbitraje de ayer, tanto sobre el terreno de juego como desde el VAR, fue una vergüenza. Lo que ocurrió no es admisible, y menos aún que vuelva a repetirse. Las decisiones tomadas perjudicaron gravemente los intereses del Barça. Es algo intolerable", explicó. Ahora, la entidad que mantiene a Rafa Yuste como presidente hasta que Laporta tome el relevo en julio, ha elevado la queja de manera formal al organismo europeo.