FÚTBOL CATALÁN
Antonio Balmón, alcalde de Cornellà: "¿La llegada de Messi al Cornellà? Es un día grande"
El alcalde de Cornellà atendió a SPORT para analizar la llegada de Leo Messi al club ribereño, destacando el impacto positivo de la inversión para la ciudad tanto a nivel deportivo como social
Àlex Calaff
Es la gran noticia del día, por lo menos en Catalunya: Leo Messi ha comprado el Cornellà. El cuadro ribereño es uno de los históricos del fútbol catalán y una de las canteras más prolíficas, con el respeto de Barça, Espanyol y Damm, y con la llegada del astro rosarino a la directiva, entra directamente en una nueva dimensión. SPORT ha hablado con el alcalde de la ciudad, Antonio Balmón (PSC), para valorar el impacto de la noticia.
"Es una noticia muy buena, por lo que significa para el club y por la persona que es. Que alguien como Leo Messi se fije en el proyecto del Cornellà es impresionante, no solo a nivel deportivo; también social. Es una gran noticia para la ciudad", explicó convencido sobre la inversión del futbolista de Inter Miami.
Lo hemos trabajado con honestidad, con las personas que asesoran a Messi, y el trato ha sido genial desde el principio
La operación se ha cocinado a fuego lento y Balmón ha detallado algunas claves a SPORT: "Esto se ha llevado con calma y paciencia durante meses. Cuando me lo explicó el club, que Messi quería invertir aquí, fue una gran noticia. Lo hemos trabajado con honestidad, con las personas que asesoran a Messi, y el trato ha sido genial desde el principio. La clave de estas operaciones es que sean sinceras, rigurosas y mantener un respeto y una confianza mutua. Por eso ha llegado a buen puerto", señaló.
"El Cornellà y el equipo de Messi son equipos profesionales, que van a trabajar en todo el tema deportivo, fútbol femenino, temas sociales... Es una transformación que va a proteger al club, que va a reforzar a los equipos y que mejorará la situación en el futuro del club y en el día a día, aunque el tiempo lo dirá", añadió.
El tiempo hablará, pero las intenciones de Messi, su equipo y el club son crecer y hacerse fuertes
Actualmente, compitiendo en el Grupo V de Tercera RFEF, la llegada de Messi despierta ilusión. Y no es para menos. Los más optimistas ya vislumbran en un futuro un derbi de Cornellà en Primera. Balmón, de momento, no piensa en ello y se muestra contento: "Lo que me hace feliz es ver que mucha gente en Cornellà disfruta jugando al fútbol, pero es evidente que, después, si hay buenos resultados, mejor, claro que sí. Pero hemos trabajado para que haya un equipo fuerte en la ciudad. El tiempo hablará, pero las intenciones de Messi, su equipo y el club son crecer, hacerse fuerte y mirar hacia esa dirección", comentó.
Alcalde de Cornellà desde el 25 de abril de 2004, sustituyendo a José Montilla, Balmón ya acumula 22 años en el cargo. "He vivido muchas cosas muy grandes como alcalde a nivel deportivo, muchas buenas noticias para la gente de la ciudad, como el Espanyol, ahora la llegada de Messi al Cornellà... Es una gran noticia; un día grande", finalizó.
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