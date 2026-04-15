Raphinha raja del arbitraje de Turpin: "Este partido nos lo han robado"

No tenía que hablar, pero quería hablar. Las ganas de hacerlo. Eso solo sucede en casos de inenarrable alegría o de enfado mayúsculo. Sin formar parte de la convocatoria ni intervenir en el juego, Raphinha se acercó a los periodistas y dijo justamente lo que quería decir: "Este partido nos lo robaron".

Iba con el chándal oficial y se paró en la zona mixta frente a las televisiones con derechos. Aludía, naturalmente, a la labor de Clément Turpin, controvertida otra vez. Raphinha, que había viasjado a Madrid por su cuenta con su esposa, estuvo luego en el vestuario junto a sus compañeros.

Ninguna amarilla

"Fue un problema el arbitraje, fueron increíbles las decisiones que tomó", criticó el futbolista. "El Atlético hizo no sé cuantas faltas y el árbitro no mostró ninguna tarjeta amarilla", censuró. Fueron 15, sin que ninguna se saldara con amonestación. El Barça cometió 8, con una amarilla por un codazo de Gavi a Ruggeri (m. 70) y la roja a Eric siendo el último defensa (m. 79).

"Quiero entender que era el miedo que sentía si el Barcelona llega a ganar", añadió Raphinha en su breve pero lapidaria intervención. Hansi Flick, preguntado por la actuación de Turpin, prefirió morderse la lengua, consciente de que no le iba a reportar ningún beneficio a él ni al club. El mal ya estaba hecho.

Con el chándal oficial, había salido minutos antes al césped para consolar a sus compañeros tras consumarse la insuficiente victoria. Parecía sereno, pero respondió a las provocaciones de los aficionados del Atlético. Con gestos hacia la grada, indicó que preveía la inmediata eliminación del Atlético en la semifinal.

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"Para fuera", gesticulaba el futbolista brasileño, cuya lesión muscular, la tercera de la temporada, le ha impedido participar en la eliminatoria. El próximo rival del Atlético será el vencedor de la eliminatoria entre el Arsenal y el Sporting de Portugal (1-0 en la ida).