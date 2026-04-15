La Penya se queda fuera de su Final Four tras caer en Atenas

Malas notícias para el Joventut. El cuadro verdinegro fue por delante casi todo el partido en el tercer y definitivo duelo de cuartos de final de la Champions League, pero acabó cayendo por 72-67, tras 6:23 sin anotar en juego, y se quedó de la final a cuatro, que tendrá lugar en el Olímpic de Badalona.

En un Sunel Arena convertido en una auténtica olla a presión, los de Dani Miret afrontaban el partido de ante el AEK BC, con el billete de la Final Four en juego. Tras el empate (1-1) en la serie, solo valía ganar.

El inicio fue todo lo contrario a lo esperado para los verdinegros. Superados por la intensidad local y totalmente negados desde el perímetro, el Joventut arrancó con un preocupante 0 de 7 en triples, mientras el AEK castigaba desde fuera con cuatro aciertos que dispararon el marcador hasta el 15-6. La presión ambiental y el ritmo físico impuesto por los de Dragan Sakota obligaron a Dani Miret a parar el partido.

La reacción, sin embargo, no tardó en llegar. A partir de la defensa y del control de Ricky Rubio, la Penya comenzó a asentarse. El base del Masnou marcó el tempo, generó ventajas y encontró puntos desde el tiro libre para sostener a los suyos. A ello se sumó el impacto de Jabari Parker, dominante en la pintura, especialmente en el rebote ofensivo. El primer cuarto se cerró con un ajustado 20-18 para los griegos, con la sensación de que el Joventut había sobrevivido al vendaval inicial.

El segundo acto cambió por completo el guion. Un triple de Cameron Hunt dio la primera ventaja a los badaloneses, aunque el AEK respondió con un parcial de 8-0 que volvió a poner el partido cuesta arriba, impulsado por acciones de talento como el ‘tres más uno’ de Nunnally. Además, la acumulación de faltas empezó a condicionar a los visitantes.

Pero cuando el partido amenazaba con romperse, volvió a aparecer Rubio. Su entrada reactivó por completo al equipo. Con él en pista, el Joventut encontró fluidez ofensiva y equilibrio, firmando un parcial demoledor de 17-4 que le permitió tomar el control del encuentro. A falta de poco más de tres minutos para el descanso, los catalanes ya mandaban (32-34), ampliando la ventaja hasta el 34-40 al término de la primera mitad.

El partido de Jabari

El base español fue el faro del equipo, firmando una primera parte sobresaliente (12 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias, con un +17 en pista), mientras que Parker sostuvo la anotación en los momentos más delicados (13 puntos y 5 rebotes). En el lado local, Frank Bartley ha sido el más destacado.

El tercer cuarto comenzó con Jabari y Ricky conviertiendo dos triples más. El AEK quiso mantenerse vivo en el partido, con Bartley llevando la batuta de los de Sakota, con 11 puntos. La 'Penya' aguantó el resultado en el luminoso durante la reanudación, manteniendo solidez defensivo, aunque sin lograr ser efectivos en ataque. Un triple de Greg Brown puso a los atenienses a cuatro puntos, no dejando que los verdinegros se escaparan en el marcador. El Sunel Arena no dejaba de creer, confiando en que los suyos ganaran el partido y avanzaran a la Final Four. Cameron Hunt, el jugador con mayor promedio de puntos de la 'Penya', apareció con dos canastas cruciales para mantener la ventaja. Final del tercer cuarto 50-55, parcial de 16-15 a favor de los griegos. Muy igualado.

El inicio del último cuarto fue complicado para el Asisa Joventut, que vio como el AEK se puso a tres puntos. El triple de Dimitrios Katsivelis (57-59) encendió todo Atenas. Pero, de nuevo, Jabari Parker se echó el equipo a las espaldas, y con dos canastas poderosas volvió a poner a la 'penya' seis arriba.

Arbitraje controvertido

Tras el tiempo muerto a falta de 6:23 para el final del encuentro, el Joventut no encontró eficacia en sus posesiones, solo anotando 4 puntos desde la línea personal en 5 minutos, permitiendo que los atenienses consiguieran remontar el partido y ponerse uno arriba en el luminoso con el triple de Frank Bartley (68-67).

Noticias relacionadas

Adentrados en el último minuto del encuentro, Katsivelis se jugó el uno contra uno con Jabari Parker y anotó la bandeja con facilidad para ponerse tres arriba. En la jugada de ataque de la Penya, Jabari recibió una falta clarísima que no señalaron los colegiados y el AEK aprovechó para recuperar la posesión y convertir dos puntos más desde la línea 4,50 metros. En la última jugada, a la desesperada, Ricky falló el triple y el Joventut murió en la orilla.