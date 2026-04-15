Trail running
Muere el ultrafondista escocés David Parrish al intentar batir un récord en una ruta de montaña extrema
El atleta trataba de rebajar el tiempo del Cape Wrath Trail, un recorrido de 376 kilómetros en las Highlands escocesas, en un reto solidario para financiar rescates de montaña en memoria de un amigo fallecido por hipotermia
Más de un día corriendo, un ángel de la guarda y la conexión de los últimos de la Ultra Pirineu
El ultrafondista escocés David Parrish falleció este sábado mientras intentaba batir el récord del Cape Wrath Trail, una de las rutas de montaña más exigentes del Reino Unido y en la que ya se había impuesto en 2023.
Parrish trataba de completar en el menor tiempo posible los 376 kilómetros que separan Fort William de Cape Wrath, un desafío en el que además partía con el segundo mejor tiempo histórico del recorrido.
Un reto solidario
En esta ocasión, el desafío tenía también un componente benéfico. El corredor buscaba recaudar fondos para financiar rescates de montaña en Escocia, en memoria de su amigo Luke Ireland, fallecido en 2014 por hipotermia durante una prueba en la montaña.
Parrish, natural de Dumfries y exmiembro de los Royal Marines, fue hallado sin vida durante la noche en una zona montañosa remota de Kintail, en el noroeste de las Highlands escocesas. La policía escocesa ha confirmado que no existen indicios de criminalidad en su muerte.
Un deporte exigente
El ultrafondo y las carreras de montaña, especialmente en entornos remotos y condiciones cambiantes, implican un alto nivel de exigencia física y riesgo, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad y planificación en este tipo de retos.
La muerte de Parrish ha generado consternación en el ámbito deportivo escocés, donde era una figura reconocida dentro del ultrafondo.
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