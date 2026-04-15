Sin miedo y a puro fuego afronta Arteta un duelo vital en la historia del Arsenal: “Para otros clubes es pan comido, para nosotros no"

La historia pesa. El Arsenal nunca ha ganado una final de la Champions, y la única que han disputado fue hace justo dos décadas. Ese año el Barça de Frank Rijkaard terminó con el sueño 'gunner' en París. Los dos podrían haberse visto las caras esta temporada en semifinales, pero finalmente será el Atlético su posible rival si hacen valer el 0-1 cosechado en la ida frente al Sporting de Portugal, en la que marcó Kai Havertz en el descuento. Sería la primera vez que alcanzan dos semifinales consecutivas en esta competición, después de llegar a los cuartos en tres temporadas seguidas por segunda vez en su historia. Para Mikel Arteta, que llegó en 2019 después de que el club londinense perdiera la final de Europa League contra el Chelsea (4-1), esta situación supone algo histórico a diferencia de otros clubes: “Para otros clubes es pan comido, para nosotros no".

Arteta sueña con ganar la Champions y superar el legado de Arsène Wenger, que marcó una época en Inglaterra pero nunca llevó al Arsenal a la cima de Europa: “Estamos intentando lograr algo en esta competición que no se ha conseguido en la historia del club, 140 años. Estamos compitiendo por ganar la Premier League, y estamos en una posición muy buena después de 22 años sin conseguirlo. Sabemos lo difícil que es, pero lo bonito es precisamente que sea difícil, que sea un reto, y por eso estamos tan dispuestos a hacerlo". La ilusión del técnico español es máxima, y espera contagiarla al mismo nivel a sus futbolistas, afectados tras perder sus últimos tres partidos domésticos.

Rachas y miedos

Únicamente interrumpida por el triunfo en Portugal de la semana pasada, la racha negativa del Arsenal abarca tres competiciones. Todo empezó con la derrota en la final de la Carabao Cup frente al Manchester City de Pep Guardiola, su inmediato perseguidor en liga, a tan solo seis puntos y un partido menos a falta de seis jornadas. Después llegó el batacazo en la FA Cup, donde cayeron eliminados por el Southampton de segunda división, antes de prolongar su mala forma al último fin de semana contra el Bournemouth de Andoni Iraola. El otro vasco, junto a Arteta y Unai Emery, que ocupa un banquillo en la Premier, dejará el conjunto 'cherry' a final de temporada, y aunque suena para substituir a Ernesto Valverde en el Athletic de Bilbao, también es uno de los relevos con más sentido para el Arsenal, que después de siete temporadas podría prescindir de Arteta si finaliza otra temporada en blanco.

abriel Magalhaes después de perder frente al Bournemouth (1-2). / GLYN KIRK / AFP

Dejando de lado las especulaciones, el técnico del Arsenal ha insistido en que la oportunidad de ganar Premier y Champions no le genera temor, sino que disfruta de la posición privilegiada de poder competir por algo en lo que ha dedicado tanto tiempo: "He trabajado muchísimo para llegar a esta posición porque sé cómo era este club. He trabajado tanto que solo veo belleza, oportunidad, y quiero lograrlo por toda esta gente que nos ha acompañado en este camino, porque se lo merecen. Eso es lo que me ha impulsado cada día. No tengo miedo. El miedo que tenía era cuando pensaba: ‘Si no lo conseguimos, este club, no sé qué va a pasar’. Eso sí era miedo. Ahora, no hay miedo. Solo hay propósito, pasión, dirección y la convicción de que lo vamos a lograr.”

Antecedentes contundentes

El Arsenal llega a la cita con el Sporting como el claro favorito para plantarse entre los cuatro mejores equipos del continente, y excepto el antecedente directo más reciente, todas las cifras respaldan su candidatura. Sigue sin conocer la derrota en 11 partidos de Champions esta temporada. El único tropiezo fue el empate de la ida de octavos en Leverkusen, que terminaron superando con un 2-0 en el Emirates Stadium. La fortaleza del Arsenal, estrenada en 2006, será el escenario del partido de esta noche (21.00 h.) frente al equipo de Rui Borges. Los portugueses no le han ganado a los ingleses en sus últimos ocho enfrentamientos, con el pequeño detalle de que en su último partido los echaron de la Europa League tras imponerse en los penaltis para avanzar a cuartos de final de la campaña 2022/23.

Paulinho celebra el 2-1 de la ida de octavos frente al Arsenal, 2023. / MANUEL DE ALMEIDA / EFE

Cuando el Arsenal ha ganado fuera de casa en la ida, ha avanzado en 19 de 20 ocasiones, un registro aterrador para los visitantes, cuya única salvación pasa por replicar la hazaña del Olympiacos en la Europa League 2019/20. Para más colmo, la única derrota en los últimos 23 partidos europeos en casa fue contra el Paris Saint-Germain en las semifinales de la temporada pasada. Han mantenido la portería a cero en 16 de sus últimos 22 partidos europeos en casa, encajando tan solo nueve goles en total. La solidez defensiva se personifica en Saliba y Gabriel, pero quien destaca bajo palos es David Raya, el guardameta español que suma siete porterías a cero en la temporada 2025/26, siendo el segundo portero que más ha logrado para un equipo inglés en una sola campaña de Champions League. El único en sumar más fue Edouard Mendy, con las 9 porterías imbatidas que acumuló la temporada en la que levantó el título con el Chelsea (2020/21).

Duelo de titanes

Por mucho que se haga fuerte en su defensa, el Arsenal necesitará algo más de colchón si no quiere sufrir hasta el último instante. La ventaja es mínima, y Luis Suárez amenaza con afinar su puntería que le llevó a estrellar un disparo en el larguero en el partido de ida. El delantero estrella del Sporting ha marcado 37 goles esta temporada entre club y selección, cinco de ellos en Champions, y fue el substituto de Viktor Gyokeres después de que este fuera vendido al Arsenal el pasado verano por 80 millones de euros. El sueco lleva 16 goles en 39 partidos entre Premier y Champions, un retorno decepcionante que todavía está a tiempo de mejorar en el tramo más importante de la temporada, empezando por esta misma semana tan decisiva que cierra con un duelo por el título liguero en el campo del Manchester City, domingo a las 17:30 h.

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William Saliba y Bernardo Silva pugnan por el balón, 2024. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El Arsenal cuenta con una amplia profundidad de plantilla que le ha permitido llegar hasta este punto del curso con vida, pero se presenta al duelo europeo con bajas sensibles. Declan Rice no entrenó el martes al igual que a Jurrien Timber y Bukayo Saka, que está lidiando con molestias en el tendón de Aquiles desde hace semanas. Riccardo Calafiori ya se perdió el partido de ida, mientras que la lesión de rodilla de Martin Odegaard se ha complicado y apunta a que tampoco podrá contar con su capitán Arteta. En el apartado disciplinario mejoran las noticias para los gunners, pues Martin Zubimend y Christian Norgaard son los únicos dos futbolistas apercibidos, y a partir de semifinales se limpian las tarjetas amarillas.