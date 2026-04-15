Laporta, sobre la polémica arbitral de la Champions: "Fue una vergüenza"

En el FC Barcelona no dan crédito al arbitraje llevado a cabo por el francés Clément Turpin este martes en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y los azulgrana. El presidente electo del club catalán, Joan Laporta, ha atendido a los medios este miércoles por la mañana en el Trofeo Barcelona Open Banc Sabadell y ha ahondado en la polémica arbitral que marcó la eliminación del Barça de la Champions asegurando que "fue una vergüenza" y calificando de "sinvergüenzas" a todos aquellos que aún sostienen que los árbitros favorecen al Barcelona.

"El arbitraje de ayer, tanto sobre el terreno de juego como desde el VAR, fue una vergüenza. Lo que ocurrió no es admisible, y menos aún que vuelva a repetirse. Las decisiones tomadas perjudicaron gravemente los intereses del Barça. Es algo intolerable", ha señalado visiblemente molesto el presidente azulgrana a su llegada al Real Club Tenis de Barcelona-1899.

El presidente electo ha confirmado que el presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, volverá a presentar "una queja formal" a la UEFA, después de que la primera fuese desestimada por "inadmisible".

La expulsión de Eric Garcia

"Nos expulsaron a un jugador en una acción en la que Koundé podía llegar perfectamente al balón; no era el último hombre. El árbitro señaló amarilla, que era lo que correspondía, pero el VAR le hizo rectificar en otra decisión equivocada", ha empezado a enumerar sobre la expulsión de Eric García.

"El gol de Ferran Torres era válido, el penalti sobre Dani Olmo era claro, y la acción sobre Fermín, valoradla como queráis, pero es intolerable. Le abrieron completamente el labio superior y tuvo que ser atendido y suturado, sufriendo muchísimo, y ni siquiera se señaló falta ni se mostró tarjeta. No es admisible", ha añadido.

En la misma línea, el presidente azulgrana ha calificado de "sinvergüenzas" a todos aquellos que aún sostienen que los árbitros favorecen al Barcelona, y ha insistido en concentrarse en LaLiga para acabar de sentenciar un campeonato en el que aventajan en nueve puntos al Real Madrid.

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"La verdad es que, si conseguimos ganar esta Liga, sería una competición muy trabajada. Y, sumada a la del año pasado, serían dos Ligas consecutivas. Ahora tenemos que centrarnos en eso. No será fácil, porque no hay nada decidido, pero el equipo está cada vez mejor. De momento, contamos con una ventaja de nueve puntos respecto al segundo y esperamos mantener esta dinámica", ha concluido.