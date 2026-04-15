Lamine Yamal dedica un mensaje de optimismo a los aficionados tras la eliminación en la Champions: "La traeremos a Barcelona"

Lamine Yamal le prometió a la afición azulgrana que si el Atlético de Madrid les eliminaba sería apretando hasta el final, defendiendo el escudo. Habló en la rueda de prensa de la ilusión que le provoca marcar en Champions, y lo hizo nada más empezar el partido. Pero nada de eso fue suficiente, y el Barça volvió a quedarse fuera de la máxima competición europea. No han pasado ni 24 horas desde la dolorosa victoria en el Metropolitano, y el futbolista de 18 años ya ha pasado página para enfocarse a la temporada que viene, con otra promesa igual que la del año pasado: "Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple… y la traeremos a Barcelona."

Con una publicación en Instagram se ha dirigido Lamine Yamal a todos los culés, afligidos por el intento fallido de remontada frente a los de Simeone. El joven extremo asumió la responsabilidad en la previa, acostumbrado a cargar con el peso de todo un club en sus hombros, y en su mensaje no ha faltado esperanza desde la posición de líder que ya ha consolidado sobre el campo: "Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto es solo parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil. Pero rendirse no es una opción." El crack de Rocafonda reconoce la dificultad de la misión que supone triunfar en Europa, pero advierte que no hay alternativa.

Autocrítica y optimismo

Lo intentó Lamine hasta el último minuto, y no se le podrá echar en cara a ninguno de los jugadores el esfuerzo realizado a lo largo de los 180 minutos. Con hasta dos expulsiones tuvo que jugar el conjunto de Hansi Flick una eliminatoria que se puso muy cuesta arriba en la ida, y precisaba de un partido perfecto en la vuelta, rozando el milagro. No se quedaron demasiado lejos de conseguirlo, pero el desacierto en momentos puntuales les terminó condenando y Lamine lo ha reconocido: "Tenemos motivos de sobra para ilusionarnos, y vamos a ir a por ellos con todo. Cada error es una lección, y no dudéis de que aprenderemos de cada uno."

Eric García y Alexander Sorloth en la acción que propició la segunda expulsión del Barça en la eliminatoria. / JAVIER SORIANO / AFP

Oficialmente convertido en el emblema de la entidad catalana, Lamine no se olvida de lo que representa cuando viste la camiseta, y habla para todos los aficionados azulgranas cuando se proyecta en el futuro para recuperar el optimismo: "Somos el Barça, y volveremos a estar donde debemos. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple… y la traeremos a Barcelona. Sempre Barça 💙❤️". En sus palabras no solo se denota amor por los colores, que ilustra con dos corazones, sino una firme convicción de que no descansará hasta que el Barça levante la sexta Copa de Europa, algo que lleva persiguiendo durante más de una década.

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Promesa persistente

La temporada pasada el Barça se quedó a las puertas de disputar su primera final europea desde 2015. Lamine también fue el más destacado de la eliminatoria de semifinales contra el Inter, que terminó con derrota en la prórroga después de estar a escasos minutos de lograr la clasificación en el tiempo reglamentario. Tras ese encuentro, el jugador azulgrana también se dirigió a los aficionados con un mensaje muy parecido en el que prometió que cumpliría con su promesa de traer de vuelta la Champions al Camp Nou: "Lo hemos dado todo, este año no ha podido ser pero volveremos, no tengáis ninguna duda, culers, no pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto. Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo."