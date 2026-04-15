Carlos Alcaraz se retira del Trofeo Open Banc Sabadell por la lesión de la muñeca: "Es más serio de lo esperado"

Había un cierto runrún desde primera hora este miércoles en el Real Club de Tenis de Barcelona - 1899 en relación al estado físico de Carlos Alcaraz. El martes, en su debut en la pista Rafa Nadal ante Otto Virtanen tuvo que ser atendido por un dolor en la muñeca al final del primer set que ya había sufrido en otras ocasiones. Tras el encuentro, afirmó que "escucharía a su cuerpo y al equipo" y este miércoles, tras no acudir a su hora de entrenamiento establecida a las 12:00h por la organización los peores presagios empezaron a tomar fuerza.

Por la tarde, ha sido el propio Carlos quien ha confirmado en una rueda de prensa convocada de urgencia que había tomado la decisión de retirarse de la competición. En apenas una semana, el murciano tiene previsto estar jugando en el Masters de Madrid y tras ello, en Roma. "Me remito a las palabras que dije ayer. Es una situación que creía que había sentido previamente y no iría a más, que eran simples molestias de exigencia de la semana, pero vistas las pruebas de hoy es una lesión un poco más seria de lo esperado", ha afirmado el tenista en rueda de prensa.

El tenista, que ha llegado cabizbajo a la comparecencia, ha afirmado que esta situación era "rara y difícil" para él. "Es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez y comunicar que no voy a poder seguir en el torneo. Ayer en el partido sentí después de un resto que me venció la muñeca y empecé a sentir una molestia que fue yendo a más", ha recitado sin opción a preguntas.

"Escuchar a mi cuerpo"

"Como ya he dicho, tengo que escuchar a mi cuerpo y lo que me viene mejor para que no me repercuta luego para un futuro. Por eso me borro de este torneo que siempre ha sido para mi excepcional, maravilloso y súper especial. Personalmente no me gusta borrarme de ningun torneo pero especialmente de este", prosiguió el tenista.

"Con mucha tristeza tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posible con mi equipo, los doctores y el fisio para intentar estar lo más sano posible lo antes posible para los torneos que tengo en un futuro", ha zanjado Alcaraz antes de salir de la sala pidiendo disculpas. El estreno de la jornada noctura de este jueves en Barcelona con el encuentro de octavos entre el murciano y el checo Tomas Machac prometía una espectacular jornada de tenis, y será sustituido presumiblemente por el cruce entre Lorenzo Musetti y Corentin Moutet.

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La esperanza española en manos de Jódar

Con la marcha de Alcaraz, ahora mismo la máxima aspiración de un tenista español es la de Rafa Jódar que se encuentra ya en cuartos de final. El madrileño, de 19 años, ha vencido esta tarde, mientras Alcaraz recitaba su comunicado, al argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-3/6-3. Jódar, además, ante la ausencia de Carlos Alcaraz en el programa de la jornada, ya había sustituido al murciano en el horario estelar, el de las televisiones, consiguiendo llenar una pista Rafa Nadal que no acostumbra a ver tales masificaciones hasta las fases más tardías del torneo.