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Bayern Múnich - Real Madrid hoy, en DIRECTO: última hora del partido de Champions

Vinícius i Thiago Pitarch celebren el gol de penal del brasiler que avançava el Reial Madrid. | AFP7 VIA EUROPA PRESS

Vinícius i Thiago Pitarch celebren el gol de penal del brasiler que avançava el Reial Madrid. | AFP7 VIA EUROPA PRESS / Juanjo Martín / EFE

Laia Bonals

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El Allianz Arena de Múnich acoge hoy un duelo de máxima exigencia entre Bayern de Múnich y Real Madrid, con un objetivo claro: el pase a las semifinales de la máxima competición europea. El encuentro llega completamente abierto tras lo visto en el partido de ida en el Santiago Bernabéu (1-2), donde ambos equipos dejaron una eliminatoria muy igualada y todo por decidir en estos segundos noventa minutos.

El Bayern, arropado por su afición, tratará de imponer su intensidad y aprovechar el factor campo para dar el golpe definitivo. Por su parte, el Real Madrid vuelve a un escenario grande en Europa con la experiencia y el oficio que le caracterizan en este tipo de noches. Noventa minutos —o quizá más— separan a uno de estos dos gigantes de las semifinales.

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