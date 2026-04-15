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Bayern Múnich - Real Madrid hoy, en DIRECTO: última hora del partido de Champions
El Allianz Arena de Múnich acoge hoy un duelo de máxima exigencia entre Bayern de Múnich y Real Madrid, con un objetivo claro: el pase a las semifinales de la máxima competición europea. El encuentro llega completamente abierto tras lo visto en el partido de ida en el Santiago Bernabéu (1-2), donde ambos equipos dejaron una eliminatoria muy igualada y todo por decidir en estos segundos noventa minutos.
El Bayern, arropado por su afición, tratará de imponer su intensidad y aprovechar el factor campo para dar el golpe definitivo. Por su parte, el Real Madrid vuelve a un escenario grande en Europa con la experiencia y el oficio que le caracterizan en este tipo de noches. Noventa minutos —o quizá más— separan a uno de estos dos gigantes de las semifinales.
Balance poco esperanzador
Las dos únicas veces que el Madrid llegó a Múnich sin ventaja en el global, cayó eliminado. En 1976 empató 1-1 en el Bernabéu y perdió 2-0 en Múnich. En 2001 perdió 1-0 en casa y volvió a caer 2-1 en Alemania. Sin embargo, el Real Madrid sea el equipo que más veces ha ganado en el Allianz Arena en Champions desde 2008, con tres victorias.
Fermín de la Calle
Bellingham no se anda con rodeos: "Es una final. Es un todo o nada"
Jude Bellingham compareció primero en la sala de prensa del Olímpico de Múnich. El inglés fue categórico en sus declaraciones ante un partido de tal importancia: "Cualquier derrota en Champions es un desastre, dada la situación en que estamos, es una final. Nos jugamos mucho y debemos jugar bien. Es todo o nada, es nuestra mentalidad. No nos vamos a esconder. Queremos creer, no tenemos más ocasiones. Hay que jugar y ganar".
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Hay ganas de fútbol esta noche. El segundo y definitivo enfrentamiento para decidir quien se va a llevar el pase a semifinales entre el Bayern y el Madrid. Todo se decidirá en el Allianz Arena. Los futbolistas lo saben, los aficionados lo saben. Quedan dos horas para que ruede el balón.
¡Bienvenidas y bienvenidos!
¡Buenas a todos! ¿Preparados par el segundo asalto de los cuartos de final de la Champions? Aquí, en EL PERIÓDICO, os contaremos todo lo que suceda en el partido del Bayern de Múnich y Real Madrid en el Metropolitano
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