El Atlético se mofa de la eliminación del Barça: "Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana"

No fue una noche sencilla para el Barça, eliminado de la Champions por un Atlético al que ganó (1-2), pero que siguió adelante gracias a que supo sacar rédito a su ventaja de la ida (0-2). El partido, marcado por 25 minutos esplendorosos del equipo azulgrana en un tramo de éxtasis de Lamine Yamal, bien acompañado por Ferran Torres, se le comenzó a torcer a los de Flick al compás de las intervenciones del portero Juan Musso. El gol de Lookman, unido a la expulsión en el último tramo de partido de Eric, hicieron el resto.

A la conclusión del choque no fueron pocas las voces del equipo azulgrana que levantaron la voz contra el árbitro del partido, el francés Clément Turpin, quien pasa por ser uno de los colegiados mejor considerados por parte de la UEFA. Quien fue más lejos fue Raphinha, uno de los capitanes del Barça, quien pese a no jugar, asomó por la zona mixta para afirmar que a su equipo le habían "robado" la eliminatoria. Se refería a las acciones más polémicas del duelo -desde el encontronazo de Musso con Fermín en el área que acabó con el centrocampista chorreando sangre, pasando por otro posible penalti a Dani Olmo o la expulsión de Eric, con dudas de que fuera el último defensor cuando cometió la falta-. Pero también aludía Raphinha al episodio que marcó la eliminatoria: la mano de Pubill tras un saque de puerta de Musso que provocó que el Barça enviara una queja formal a la UEFA, que decidió, simplemente, no admitirla. Sin dar explicación alguna.

El Atlético, que aguarda rival en semifinales del cruce entre el Arsenal y el Sporting de Portugal (juegan esta noche en Londres, con ventaja de la ida para los 'gunner's por 0-1), optó esta mañana de miércoles por mofarse de las quejas del Barça. Concretamente, por lo ocurrido en la víspera del partido de vuelta, cuando Hansi Flick protestó al máximo organismo europeo por el estado del césped. Tenía dudas el técnico de que el césped estuviera a la altura exigida por el reglamento (según la UEFA estaba ya a 26 milímetros, cuatro por debajo de la altura máxima permitida).

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Así que el club rojiblanco empleó sus redes sociales para bromear con el asunto con una publicación en la que se muestra el césped de su estadio y la frase: "Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana". Vendría a ser una reformulación de la legendaria "Me encanta el olor a napalm por la mañana" de la película Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.