El sexto partido de la serie Barça-Atlético es el que tiene la gloria

El sexto partido de la serie, el último, contiene la traca final. La gloria del acceso a las semifinales, dejando por el camino a un durísimo rival. Un axioma que sirve para cualquiera de los dos. La heroicidad, la apoteosis, que se multiplicará en el caso del Barça si logra remontar en territorio enemigo el 0-2 que arrastra desde el Camp Nou.

No han faltado las voces barcelonistas que transmiten fe, confianza y esperanza desde poco después de que se consumara la derrota el pasado miércoles. Tal vez se trate, en el fondo, de una mera ilusión que todos promueven para mantener las expectativas de éxito, como proclamó Lamine Yamal después de la ida: "Esto no se ha acabado". O quizá es que todos se abrazan a la percepción de Hansi Flick, el mayor de todos, el líder, el ser más racional.

"En los partidos contra el Atlético de Madrid, a menudo hemos sido el mejor equipo", dijo ayer en la sala de prensa del Metropolitano. Lo que no le servido para ganar siempre. De los cinco, el Barça ha ganado tres (los de la Liga y la vuelta de la Copa) y ha perdido dos (las idas de la Copa y la Champions).

En el primer partido de Madrid, el del 4-0, el césped estaba en mal estado y los jugadores resbalaron constantemente; en el segundo, prevenidos, ya no hubo caídas (1-2). Flick pareció estar contrariado al ver el terreno de juego al examinarlo ayer, en la sesión de entrenamiento de la plantilla azulgrana.

Ronald Araujo y Lamine Yamal encabezan la plantilla del Barça para entrar al césped del Metropolitano y realizara la sesión preparatoria. / Valentí Enrich / SPO

Flick posee razones fundadas para proclamar que el Barça puede batir al Atlético. Por el nivel de juego del equipo, por la capacidad goleadora, por la calidad de sus futbolistas. Y podría invocar a la posibilidad de que las eventualidades, los imprevistos, le sonrían. "Muchas veces los partidos se deciden por un momento y ojalá que caiga de nuestro lado", razonó, pensando en un disparate tal como que el árbitro expulse a un jugador del Atlético y el Barça se avance por 0-1 antes del descanso. Igual que sucedió en la ida.

Lamine Yamal, en la rueda de prensa que ofreció en el Metropolitano. / Valentí Enrich / SPO

No cuenta con ello Flick, ni mucho menos, y sí con la influencia que desempeñará "la atmósfera" que habrá en el Metropolitano. Un factor tan conocido como la presión inicial que ejercerá el Atlético y que durará hasta que se lleve un susto del Barça, obligado a atacar con la convicción de que el duelo durará muchos menos minutos que los 90 reglamentarios.

Joan Laporta, junto a Rafa Yuste, observa el entrenamiento del equipo en el césped del Metropolitano. / Valentí Enrich / SPO

"Estamos convencidos de lo que necesitamos y jugaremos el tipo de partido para que suceda, de que queremos seguir adelante y jugaremos el partido para que suceda lo que queremos que suceda", explicó Diego Simeone, que tiene muy claro el once que alineará para eliminar al Barça de la Champions por tercera vez. Ya lo logró en 2014 y 2016.

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Flick tendrá que darle unas cuantas vueltas. Sancionado Pau Cubarsí (hay 14 apercibidos de sanción para la semifinal) ha de discriminar entre Araujo y Eric en la posición de central; entre Eric, Frenkie de Jong y Gavi de mediocentro, y entre Fermín y Olmo como interior.