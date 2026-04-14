Marc Gasol prevé invertir “millones” de euros para remodelar el pabellón de Fontajau en Girona

Marc Gasol prevé una inversión de “millones” de euros en el pabellón de Fontajau para adaptarlo a los tiempos actuales. La instalación se acerca a los 33 años de vida y, en todo este tiempo, se han hecho muy pocas mejoras. El presidente del Bàsquet Girona, si se confirma que en los próximos meses el Ayuntamiento les otorga la concesión, explicó en un encuentro informal con periodistas este martes que lo tienen todo preparado para remodelar el equipamiento y convertirlo en “un nuevo Fontajau”. Aunque no ha detallado qué quieren hacer, sí ha explicado que el aforo, actualmente situado en 5.600 espectadores, crecería un poco más, hasta los 6.000, y que en conciertos podría llegar a unas 7.000 personas.

Las obras de mejora se llevarían a cabo aprovechando los tiempos muertos entre temporadas —el baloncesto termina en mayo y la competición no regresa hasta octubre—, y también durante los cursos deportivos procurando que fuera compatible con la competición. No ha puesto plazos para disponer de este nuevo Fontajau, pero sí ha asegurado que invertirán “millones”. La idea es adaptarlo a los tiempos actuales y también corregir todas aquellas carencias técnicas que se han ido detectando últimamente, como la iluminación o los problemas con la caldera, que han provocado que durante muchos días los equipos no hayan podido disponer de agua caliente.

El dirigente y propietario ha reconocido que se había planteado construir un pabellón con las dimensiones que necesita el club fuera de Fontajau, pero que finalmente lo habían descartado y que reformar el equipamiento actual es la mejor solución. Considera que un aforo para 6.000 espectadores es el ideal para la ciudad y que pensar en capacidades de 10.000 o más personas era contraproducente.

Luces LED

Sobre el tema de la iluminación, Gasol ha dicho que están trabajando para intentar disponer ya la próxima temporada de tecnología LED en la pista central. De esta manera se acabaría la inquietud actual con los focos halógenos, que en caso de microcortes eléctricos se apagan y necesitan 20 minutos para volver a encenderse. Esta temporada varios partidos se han visto interrumpidos por este motivo, como los del Breogán y el Andorra, de ACB, y el del Zaragoza, de la Liga Femenina, por ejemplo. Con la remodelación del pabellón se quiere dar más comodidad a los espectadores y también adecuar el equipamiento para celebrar otros eventos.

Porque, como ha dicho el presidente, la gran obsesión que tiene es hacer del Bàsquet Girona un club viable económicamente. Eso pasa por los ingresos que generan los dos equipos de élite gracias a patrocinadores, abonados y venta de entradas, pero también por diversificar la oferta de Fontajau y hacer que ocurran muchas más cosas con mayor frecuencia, más allá de los partidos. Así, la instalación estará preparada para recibir conciertos —el día 25 se hará un primer “ensayo” con Joan Dausà, que abrirá allí nueva gira en el marco del festival Strenes, con entradas agotadas—, y también podría acoger ferias, congresos y actividades culturales y sociales.

Continuidad

Marc Gasol también ha dicho que cuenta con la continuidad de Roberto Íñiguez en el banquillo del primer equipo femenino, al día siguiente de que Pere Puig, el director deportivo, apuntara esa posibilidad en RAC-1, a falta de cerrar la renovación. Moncho Fernández, con un año más de contrato, seguirá liderando el equipo ACB, y Gasol ha dicho que le gustaría que siguiera “muchos más años” ahora que se ha encontrado a un técnico que no solo ha conectado con el club y la grada, sino que también ha cambiado los resultados de un equipo que en las tres temporadas anteriores siempre había sufrido para no bajar.

El ex pívot ha señalado que quieren dar continuidad al bloque actual del equipo masculino y ha asegurado que harán lo posible por retener, por ejemplo, a jugadores como Otis Livingston, que se ha erigido en el gran líder sobre la pista. En el femenino, Gasol se ha mostrado muy satisfecho con el juego desplegado esta temporada, más allá de los resultados, que también son buenos, con la clasificación para la Final Six de la Euroliga y una segunda plaza ya garantizada al final de la liga regular española. Durante la conversación, el presidente también ha dicho que están dispuestos a dar pasos adelante si se confirma la clasificación del Bàsquet Girona para competiciones europeas el próximo curso, aunque el presupuesto se mantendrá similar al actual.

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Sobre la presencia del Uni en Zaragoza a partir del miércoles, Marc Gasol se ha mostrado orgulloso y ha insistido en valorar los méritos del equipo y del cuerpo técnico. Preguntado por si esperaba más público en los partidos del femenino en Fontajau, el presidente ha dado por buena la respuesta obtenida y ha dicho que quieren seguir creciendo “paso a paso”. La CEO del club, Stefi Batlle, por su parte, también ha mostrado su satisfacción por el hito histórico de debutar en una Final Six de la máxima competición continental y ha calculado que en Zaragoza habrá aproximadamente medio millar de aficionados desplazados. El primer partido es este miércoles a las 17:30 contra el Venecia, con un puesto en la semifinal del viernes ante el Fenerbahçe en juego.