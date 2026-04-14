LeBron James y la remontada de 2016 que inspira a Lamine Yamal para creer en la Champions

Nunca antes en la historia de la NBA había logrado un equipo remontar un 3-1 en las Finales, hasta que LeBron James lo consiguió en 2016. Exactamente una década más tarde, el Barça busca revertir una desventaja de dos goles en la Champions frente al Atleti por primera vez en su historia, y su mayor estrella se ha querido inspirar en esa increíble gesta, que espera replicar en 90 minutos, o más, sobre un campo de fútbol. Lamine Yamal no solo cree en la remontada, sino que se ha propuesto manifestarla a base de su habitual actividad en redes sociales. Esta vez, el astro azulgrana se ha cambiado la foto de perfil de Instagram para que aparezca LeBron con el título que ganó ese año después de vencer a los Golden State Warriors en siete partidos para conquistar su tercer anillo.

No es la primera vez que el genio de Rocafonda se divierte con estos mensajes previos a un reto mayúsculo. Lamine asume la presión y la responsabilidad que conlleva ser el líder del equipo a sus 18 años. Por ello fue preguntado en la rueda de prensa previa al partido frente al Atlético de Madrid, y como buen líder admitió que no es el único que hay en el vestuario, pero que no le importa serlo cuando la situación lo requiere, pues está acostumbrado desde pequeño. A la sala donde le esperaban los medios de comunicación acudió Lamine con chándal, sandalias y unas gafas brownline, las mismas que llevaba Malcolm X, referente de la cultura afroamericana, asesinado en 1965. LeBron James leyó su autobiografía en 2020, y ahora Lamine busca escribir su propia historia de superación basándose en los genios que le precedieron.

Referentes

El joven extremo del Barça es consciente de la magnitud del obstáculo, igual que lo fue LeBron James hace diez años cuando todas las predicciones le daban por muerto. Aunque tanto él como Hansi Flick piensen que no se necesite un "milagro", sino un "partido perfecto", los antecedentes hablan por sí solos. El Barça nunca ha remontado un 0-2 fuera de casa contra el Cholo, quien tampoco ha perdido ninguno partido de eliminatoria europea en casa. La mentalidad ganadora que necesita Lamine se resume en las palabras que dejó al ser preguntado por la hazaña de LeBron: "Pensaré en como lo hizo y ojalá salga igual." Si finalmente se da, no se podrá comparar con los Cleveland Cavaliers de 2016, pero servirá como demostración que siempre es posible cambiar la historia si se cree lo suficiente.

Contra las cuerdas

Hace justo diez años, los Cavaliers se enfrentaban a los Warriors, los vigentes campeones que venían de firmar la mejor temporada regular de la historia, con 73 victorias y 9 derrotas. Tras perder tres de los primeros cuatro partidos, no les quedaba margen de error. Estaban obligados a ganar tres partidos seguidos o perderían por segunda temporada consecutiva contra el mismo rival. Ya contra las cuerdas, Cleveland reaccionó en el quinto partido, liderados por los 41 puntos de LeBron James y 41 de Kyrie Irving. En el sexto partido, James volvió a anotar 41 puntos para forzar el séptimo y definitivo encuentro fuera de casa. Con el marcador empatado a 89 a falta de dos minutos para terminar el encuentro, los Warriors se escapaban a la contra para ponerse por delante en el marcador, pero LeBron lo evitó con un tapón, para que Kyrie anotara el triple decisivo a falta de 53 segundos que les terminaría coronando 93-89.

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Lamine lamentará la ausencia de su Kyrie en el lesionado Raphinha, un escudero fiable que también se crece en ocasiones importantes. Lamine tampoco podrá ayudar a su equipo en tareas defensivas al mismo nivel que LeBron, aunque su presión será fundamental para forzar errores en salida de balón y aprovechar los momentos en los que el Atleti no se encuentre agazapado en su área. Donde si deberá marcar las diferencias Lamine es en el apartado ofensivo, teniendo en cuenta que no le ha marcado ni un gol al los de Simeone en los cinco enfrentamientos de esta temporada. Además de jugadas individuales equivalentes al tapón de LeBron y el triple de Kyrie, el Barça necesitará una actuación coral para superar el muro rival. Los Cavaliers ganaron gracias a sus estrellas, pero también por el resto de su equipo y la convicción general de que el pasado no se podía cambiar, y el futuro todavía estaba por escribir.