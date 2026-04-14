El CTA afirma que la acción sobre Mbappé ante el Girona puede ser penalti, pero defiende la no intervención del VAR

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha asegurado que el codazo de Vitor Reis sobre Kylian Mbappé en el Real Madrid-Girona FC es una acción "imprudente" y susceptible de ser sancionada como penalti, pero considera que el VAR "actúa correctamente al no intervenir", ya que la jugada es "interpretativa" y "no se aprecia un error claro, obvio y manifiesto en la decisión adoptada por el árbitro de campo".

En el espacio 'Tiempo de revisión', el CTA analizó la "acción controvertida" del minuto 87 del empate en el Santiago Bernabéu (1-1), en la que mientras el delantero francés intenta encarar hacia portería se produce "un contacto del brazo del defensor en el rostro del delantero y de forma prácticamente simultánea otro contacto en la pierna de apoyo del atacante"; Mbappé acaba en el césped y el árbitro Alberola Rojas, "correctamente posicionado y con visión directa a la jugada", decide que el juego continúe.

"Distintas posibles lecturas"

"Se trata de una acción en la que coexisten distintas posibles lecturas futbolísticas. El árbitro puede interpretar que los contactos observados son consecuencia del propio choque entre ambos jugadores y del movimiento natural posterior al recorte, sin apreciar un gesto claramente negligente ni una utilización ilegal del brazo con la entidad suficiente como para ser sancionada como falta punible", señala el CTA.

Sin embargo, el CTA reconoce que la acción "puede entenderse como imprudente, al emplear el defensor un brazo que termina impactando en la cara del atacante en el desarrollo de la disputa". "El jugador defensor, con el brazo extendido hacia atrás para ganar espacio, tras el recorte hacia dentro del delantero, golpea de forma imprudente en la cara del jugador local, generando un obstáculo para el atacante, quien pierde la oportunidad de continuar con el balón que está a su disposición, por lo que en opinión del CTA, esta acción es susceptible de poder ser sancionada como penalti", subrayó.

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"Al tratarse de una acción claramente interpretativa, en la que no se aprecia un error claro, obvio y manifiesto en la decisión adoptada por el árbitro de campo, el VAR actúa correctamente al no intervenir. De acuerdo con el protocolo VAR, sólo procede una revisión cuando existe una evidencia indiscutible que permita corregir una decisión claramente errónea", continuó.