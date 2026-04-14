La contracrónica del Atlético-Barça: una victoria para llorar

Con el equipo más joven de la historia en una eliminatoria de la Champions -24 años y 347 días, récord que va superando cada año- emprendió el Barça lo que sería una gesta incluso para una colección de veteranos. El asalto al Metropolitano, en efecto, se produjo. En 24 minutos los niños reventaron al Atlético con los dos goles que devolvía la eliminatoria al punto de partida. Demasiado pronto. Demasiado escasa fue la victoria. Insuficiente. Un triunfo para llorar. De tristeza. De emoción. Como el 3-0 de la Copa ante el mismo Atlético.

"Hemos hecho un partido fantástico y lo valoro", dijo Hansi Flick, que al tiempo que asumía errores propios - "tuvimos muchas ocasiones en el primer tiempo, pudimos marcar más goles"-, lamentaba que no le acompañara «la suerte» en "los detalles" que creía, y vio corroborados, que decidieran el duelo.

Tan heroica como triste fue la despedida de la Champions. Tan aplaudida como llorada. Tan similar a la del año pasado, cuando tuvieron que ir a Milán con el 3-3 de Montjuïc. Entonces perdían 2-0 en el descanso y la gesta se convertía en un milagro, que acariciaron. Esta vez fueron ellos los que se colocaron con dos goles por delante, reducido a uno antes del descanso. Pero tuvieron el remate que franqueaba la puerta de la prórroga en el minuto 97, con un cabezazo de Ronald Araujo, el ariete de urgencia, que voló alto.

Lamine Yamal y Ferran Torres, los autores de los dos primeros goles del Barça, en plena celebración. / AFP7 vía Europa Press

Llega el tercero

Igual que entonces, igual que en la Copa ante el mismo Atlético, los muchachos -João Cancelo era el mayor, con 31 años, luego Dani Olmo, con 27- perdieron el partido futbolístico y ganaron la batalla deportiva. Cayeron entre aplausos, sin merecer un reproche ni una recriminación. Se batieron con valentía y jugaron con osadía para vencer. Con una diferencia insuficiente después de que Lookman recortara los goles de Lamine Yamal -el primero de la serie ante el Atlético- y Ferran Torres, a quien le anularon el 1-3 por fuera de juego. Celebrado por la parroquia rojiblanca con el fervor de un gol propio.

La inocencia no la han perdido mientras tratan de adquirir el oficio para reducir algunos errores, infantiles por clamorosos, que les permita dar el salto a la final. No dieron un paso atrás pese a que se quedaron en el escalón inferior de los cuartos de final. Ya se verá si habrá sido un impulso para la próxima campaña tras la experiencia vivida. Dura por cruel pero aleccionadora por el mínimo daño sufrido en el terreno de juego, allí donde se miden los equipos.

Juan Musso golpea a Fermín López tras un remate del delantero azulgrana. / JAVIER SORIANO / AFP

"En algún momento la suerte va a caer de nuestro lado", lamentó Frenkie de Jong, convencido de que el Barça "está en el camino correcto". "Vamos creciendo cada año, tenemos un equipo joven, con talento, con la calidad para pelear por todas las competiciones, como estamos demostrando», expuso desde el césped.

El Inter agonizó del mismo modo que el Atlético bordó la taquicardia. A ambos les salvó la respiración asistida que les proporcionó su hinchada, corroborando el valor que tiene jugar el duelo decisivo en casa por la presión que se puede ejercer sobre el árbitro, también el elogiado Clément Turpin, calamitoso de nuevo frente al Barça.

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Acabaron de nuevo los azulgranas con uno menos, tras la expulsión de Eric por cometer una falta siendo el último hombre. Igual que le pasó a Pau Cubarsí en la ida. La quinta roja en Europa de las dos últimas temporadas.