El Barça cae, pero le dice al mundo que volverá, por Albert Blaya

A la media hora el Barça tuvo el 0-3 tras un arrebato inicial que carecía de sentido, plegados los de Flick a su fe y la confianza que les da ser un equipo, a ratos, apabullante. Fermín, infalible en la mayoría de veces que encara lo decisivo, erró su remate y Musso le abrió la cara, en un mensaje figurado de lo que sería el resto de partido: una herida abierta, visible, que los de Flick iban a arrastrar hasta el pitido final. El infortunio, que en la Champions pesa como un gol, se cebó con el Barça a modo de fiesta, expulsando a Cubarsí en la ida, a Eric en la vuelta, anulando un gol de Ferran. El fútbol no permite quedarse en momentos ni pararse cuando la ola sube, solo escalar y medir los golpes que, para desgracia culé, fueron demasiado duros. El Barça cae, pero le dice al mundo que volverá.

Lamine Yamal se lamenta en el partido de este martes en Madrid. / JAVIER SORIANO / AFP

Uno se queda prendado de Gavi. Sumaba su segunda titularidad en 11 meses, en Champions, en un escenario a tumba abierta que iba a tener siempre espacios y riesgos que su energía y voracidad deberían medir como si el fallo no fuese opción. Y lo hizo. Gavi fue el mejor centrocampista del partido en un encuentro que tuvo a Pedri. Así de fuerte fue. Tapó pases, rompió transiciones a base de hachazos y dio fluidez al juego para estabilizar a su equipo. Si el precio a pagar por volver a ver a Gavi a este nivel es una eliminación, lo pago a buen gusto.

Pedri, tieso

No pudo comparecer Pedri. El canario ha llegado tieso, como cansado de sí mismo, a este tramo final. Y si para uno a pensarlo es lógico. Pedri tiene que calmar, acelerar y robar, todo en un ritmo infernal al que Flick le somete y al que el de Tegueste nunca renuncia. Dejó pérdidas impropias y no pudo marcar la diferencia como Simeone temía, por eso Griezmann le persiguió siempre y a todos sitios. Es cruel que en su pérdida esté la roja a Eric, esa condena que persigue al Barça, porque resume y condensa lo que este equipo es y quiere ser en un futuro que aspira a comenzar ya.

Musso golpea a Fermín López tras un remate del delantero azulgrana. / JAVIER SORIANO / AFP

La primavera será el hogar de Lamine Yamal. Allí habitará, con su arrogancia medida y su fe intacta, porque cuando empezó a correr y casi marca el 0-1 a los 30 segundos se vio en su cara y en su mirada poseída que esta no iba a ser una noche cualquiera. Hizo sentir a todo un estadio su presencia y marcó, no sin antes haber regalado otro gol a Fermín, que hubiese supuesto el tercero en un arranque de película. Como ante el Inter su equipo ha perdido, y habrá quiénes le digan que hablar en rueda de prensa y perder después es algo que debe medir, pero Lamine puede decirle al mundo que a él no le han ganado. Ha sido el mejor futbolista de los 22, el único capaz de lo imposible. Pero lo distinto en Lamine es que sentirá esta superioridad como un vacío, pues la derrota le impide estar donde su fútbol merece. Y es en ese deseo de volver a ganar, de ser grande, donde el Barça deberá invertir para llegar, cada primavera, en disposición de todo.

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No nos engañemos. El Barça de Flick es una adolescencia sostenida, una negación a la adultez. Por eso funcionó mejor con Fermín y Gavi que con Rashford y Lewandowski, porque está en aquello que se siente y nace desde dentro, en lo incontrolable de la adolescencia. El reto para el club será conservar esa energía sincera y añadirle una dosis de paciencia y saber estar que convertirá, si se quiere, el fútbol en algo más controlable. Recuerden: el Barça ha perdido. Pero tiene a este equipo. Y el resto no.