Atlético de Madrid - FC Barcelona, hoy en directo: última hora del partido de Champions del Metropolitano

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentan esta noche, a partir de las 21.00 horas, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025/26. El equipo de Hansi Flick tratará de darle a la vuelta al 0-2 que consiguieron hace seis días los de Simeone en el Camp Nou con el objetivo de avanzar a las semifinales.

En EL PERIÓDICO les contamos la última hora y el minuto a minuto del duelo del Metropolitano.