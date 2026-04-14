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Atlético de Madrid - FC Barcelona, hoy en directo: última hora del partido de Champions del Metropolitano
El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentan esta noche, a partir de las 21.00 horas, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025/26. El equipo de Hansi Flick tratará de darle a la vuelta al 0-2 que consiguieron hace seis días los de Simeone en el Camp Nou con el objetivo de avanzar a las semifinales.
En EL PERIÓDICO les contamos la última hora y el minuto a minuto del duelo del Metropolitano.
19:00
Atlético de Madrid y Barcelona se miden en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Metropolitano de Madrid. Los rojiblancos llegan con la ventaja obtenida en el encuentro de ida en el Camp Nou, donde vencieron a los azulgrana por (0-2) con goles de Julián Álvarez y Sorloth. La crónica de ese partido la firmaba Paco Cabezas en El Periódico.
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