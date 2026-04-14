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Atlético de Madrid - FC Barcelona, hoy en directo: última hora del partido de Champions del Metropolitano

FC BARCELONA - ATLETICO DE MADRID. CUARTOS DE FINAL CHAMPIONS LEAGUE. CAMP NOU. FOTO: VALENTI ENRICH

FC BARCELONA - ATLETICO DE MADRID. CUARTOS DE FINAL CHAMPIONS LEAGUE. CAMP NOU. FOTO: VALENTI ENRICH / Valentí Enrich / SPO

Fermín de la Calle

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Madrid
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El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentan esta noche, a partir de las 21.00 horas, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025/26. El equipo de Hansi Flick tratará de darle a la vuelta al 0-2 que consiguieron hace seis días los de Simeone en el Camp Nou con el objetivo de avanzar a las semifinales.

En EL PERIÓDICO les contamos la última hora y el minuto a minuto del duelo del Metropolitano.

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