Llorente borra el miedo del Metropolitano en la peor noche de los Clément: Lenglet y Turpin

Dos veces se había cruzado el Atlético con el Barça en la Champions y dos veces habían prevalecido los colchoneros. Y aunque habían pasado diez años desde la última ocasión, demostró Simeone que su kriptonita azulgrana no caduca. Suspiran ahora los rojiblancos por un desenlace diferente al de aquellos dos precedentes, prolongado por sendas derrotas frente al Real Madrid en la final. De momento, en semifinales, le tocará visitar al Arsenal o al Sporting.

Alcanzó la penúltima ronda el Atlético tras descubrir que un objeto puede tener sentimientos. Al menos, sensaciones. El Metropolitano se convirtió a los cuatro minutos, mientras terminaba de anochecer sobre Madrid y cuando los últimos escorzos del sol sobre el graderío ya se habían diluido, en una gigantesca olla que temblaba de miedo. Mientras Lamine, ya goleador, azuzaba a los aficionados azulgranas ubicados en el tercer anfiteatro, la aterida hinchada local no acertaba ni a abuchearle. Solo insuflaba el miedo hacia su templo, mientras musitaba que, en cierta manera, había ocurrido lo previsible.

Lenglet, en el gol de Ferran. / AFP7 vía Europa Press

Lenglet desata el pánico en su equipo

Porque el principal asterisco al 0-2 del Camp Nou residía en la forzada titularidad de Lenglet en el centro de la zaga, ante las bajas de Pubill, Hancko y Giménez. Hace tiempo que el francés se marchita por méritos propios en el fondo de la rotación de Simeone. Si algún colchonero consideraba injusta su situación, este martes se quedó si argumentos.

Retratado en los dos primeros goles, temerario instantes después del segundo, en la jugada que acabó con Fermín sangrando a borbotones y Lamine sentando sobre la pelota esperando, Lenglet era el mejor jugador del Barça, como si todavía llevara la camiseta azulgrana, por encima incluso de la estrella de Rocafonda.

Llorente al rescate

Los primeros y previsibles pitidos al central francés llegaron apenas unos segundos antes de la portentosa cabalgada de Llorente que propició el gol de Lookman. El madrileño siempre al rescate de sus compañeros, hasta en sus tribulaciones emocionales, como si hubiese entendido en ese mismo momento que el Atlético necesitaba ya que dejase de ser Clark Kent para salvar heroicamente la eliminatoria.

Pero seguía imperando el miedo en el Metropolitano, con la noche ya cerradísima, y solo así se explica que las mayores concentración de decibelios de la noche se produjera tras dos revisiones arbitrales que confirmaron que Clément Turpin tuvo todavía peor noche que su tocayo y compatriota Lenglet.

Los errores de Turpin

Estalló la grada rojiblanca con la anulación por fuera de juego del que era el segundo gol de Ferran, de nuevo tras la expulsión de Eric Garcia, que se marchó del campo rasgándose la camiseta al estilo Hulk Hogan, presa de la frustración. Desde entonces, solo la cabeza de Araujo cortó durante un instante la respiración local.

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Y, tras la ocasión postrera del Alexanco uruguayo, entonces sí, el miedo se acabó. Con el feliz añadido de que ningún jugador se perderá por sanción la ida de semifinales, pues el Atlético no vio una sola amarilla. Y todavía falta el sábado la final de Copa para la que puede ser una de las mejores semanas de la historia reciente de la entidad. "Queremos ganarla, vamos a por ella", dijo el capitán Koke, a modo de broche final.