Alcaraz se impone a Virtanen en un estreno incómodo en el Barcelona Open Banc Sabadell

Carlos Alcaraz fue de menos a más durante su primer partido en Barcelona, pero tras superar un primer set atropellado pudo reponerse en la pista central del Real Club de Tenis de Barcelona - 1899. No terminaba de estar cómodo y dejó muda la pista central cuando al final del primer set pareció resentirse del antebrazo, pero ni siquiera las molestias físicas pudieron impedir que se impusiera con rotundidad por 6-4/6-2 al finlandés Otto Virtanen en su debut en el Trofeo Barcleona Open Banc Sabadell.

Ya había reconocido la tarde anterior en rueda de prensa que estaba "cansado" pero avisó de que su plan era ir "día a día" escuchando a su cuerpo. Este martes, apenas había tenido tiempo de aclimatarse tras aterrizar prácticamente 24 horas antes en la capital catalana después de jugar la final del Masters 1.000 en Montecarlo, pero resolvió y selló su pase a la segunda fase del trofeo que se disputará a partir del jueves. Tras descansar una jornada, el español se medirá en octavos de final al checo Tomas Machac, 47 del mundo, verdugo este martes del argentino Sebastian Baez.

Primer set atropellado

El primer set fue atropellado para el murciano. Los errores no forzados en la primera toma de contacto con el torneo le complicaron la vida al tenista que vió como su oponente empezaba a darle más guerra de lo esperado. Al cabeza de serie número 1 del torneo no le entraba el primer saque y tampoco era capaz de afinar sus golpes en el intercambio. Pero fue tirando simplificando las jugadas hasta el 5-4, cuando unas inesperadas molestias en el antebrazo sumieron a la grada en un silencio total. Tras ser atendido por el fisioterapeuta, el tenista pudo continuar con el partido y sellar con un último juego el primer set por 6-4.

"Al tener poco tiempo de descnaso entre un torneo y otro y siendo la tierra batida una de las superficies más exigentes que hay, siempre salen pequeños detalles y molestias en el cuerpo", afirmaba Alcaraz poco después de ganar todavía sobre la pista. "Mañana no juego y con el fisio veremos qué tal", añadía para tranquilizar a la afición que ya se había deshecho en aplausos para celebrar el triunfo del murciano. Según explicó más tarde en la rueda de prensa, el plan exacto de recuperación lo trazarán esta tarde junto a su equipo y valorarán si es mejor que descanse mañana. "Esta molestia la he tenido previamente y nunca ha ido a más", zanjó el tenista.

Segunda manga decisiva

La confianza que encontró el finlandés en la primera manga con los errores de Alcaraz se fue desvaneciendo sin remedio a medida que avanzaba el segundo set. El murciano se empezó por delante 2-0 y aunque perdió su saque en el juego siguiente, devolvió la rotura inmediatamente a su adversario.

En los últimos compases del encuentro, Alcaraz fue mejorando su juego y encontrando la sintonía que le debería permitir encarar los octavos de final que tendrán lugar este jueves con otra actitud. Carlitos lse enfrentará entonces al checo Tomas Machaco y tiene claro que ganar aquí este domingo le permitiría recuperar el número uno del ránking que cedió a Jannik Sinner el pasado domingo tras perder contra él en la final de Montecarlo.

"Al final no he tenido mucho tiempo para adaptarme a las condiciones con el único entrenamiento de esta mañana. Siempre es complicado coger buenas sensaciones al principio, pero estoy contento de haber sacado adelante los problemas del primer set y de haber ganado el partido para darme la oportunidad de encontrar mi comodidad en la siguiente ronda", resumía tras el encuentro que duró poco menos de hora y media.

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Previamente, el italiano Lorenzo Musetti, segundo cabeza de serie en este torneo barcelonés, avanzó a los octavos de final tras ganar al español Martin Landaluce, invitado por el torneo, por 7-5 y 6-2 en apenas 1 hora y 29 minutos de partido.