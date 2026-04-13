Algo parecido a un milagro sí vas a necesitar, Hansi

Es como cuando dijo aquello de que veía demasiados egos en el vestuario. Es como cuando dijo, tras una derrota, que no estaba preocupado, que el equipo volvería a ser el de siempre. Es como cuando comentó, recientemente, que lo importante es la Champions. Hansi Flick ha vuelto a decir una de esas frases que, supongo, tienen una lectura interna potente, poderosa, muy valiosa, motivadora.

La frase, ya sé que la conocen, es “no necesitamos un milagro (en el Metropolitano), simplemente tenemos que jugar nuestro mejor fútbol. Y eso lo podemos hacer”. Bueno, bueno, lo podemos hacer, más el año pasado que este año, la verdad. Este año no está siendo un año redondo en cuanto a juego, fuerza, presión, fluidez de juego y/o materialización de oportunidades, no es una temporada redonda, como para decir que el Barça, cuando quiera y lo necesite, lucirá su mejor versión. Por ejemplo, la del año pasado.

Es evidente que la frase es un punto de partida muy positivo, insisto, sobre todo con lectura interna. El jefe está convencido de que podemos remontar, en Madrid, el 0-2 de la ida en el Spotify Camp Nou. Y, claro, si el jefe es el primero que se apunta y, encima, sin milagro, nosotros no podemos hacer el ridículo de pensar que necesitamos un milagro. Así que esto, es mucho más fácil de lo que la gente se cree.

Flick felicita a un jugador mientras Simeone da instrucciones. / Jordi Cotrina

Pero es que la gente sí cree, no como Hansi Flick, que el Barça, el Barça actual, el Barça de esta temporada, sí va a necesitar un milagro para eliminar al Atlético. Y, si no es un milagro, algo muy parecido será, por descontado. Algo extraordinario, algo que no se da ni todos los meses, ni en todas las competiciones, ni en todos los años, ni siquiera son capaces de protagonizar todos los equipos, no. Es más, igual eso no lo sabe el ‘novato’ Flick, o igual lo sabe y le da igual, pero siempre que el Atlético ha empezado una eliminatoria ante el Barça ganando en Barcelona, siempre le ha eliminado. Así que algo de milagro deberá de producirse.

Primero recordemos que el equipo del ‘Cholo’ Simeone ha sido el primero (y el único) que ha ganado en el Spotify Camp Nou, donde el conjunto de Flick contaba sus apariciones (14) por victorias.

Así que, sí, ese 0-2 de cuartos (ida) de la Champions, ya es, de alguna manera, histórico. Igualable, por descontado; remontable, ni que decir tiene, pero algún milagro deberá producirse. No sé, por ejemplo que la jugada de Giuliano y Cubarsi se produzca en el semicírculo del área colchonera, en el minuto 44, protagonizada por Lenglet y Lamine Yamal. Mira, ves, ese ya sería un inicio de algo parecido a un milagro.

Las cinco veces que el Atlético, emparejado con el Barça en eliminatorias del KO, ha ganado en el encuentro de ida en Barcelona, ha terminado eliminando al Barça, en Madrid, en la vuelta: 1972, 1976, 1984, 1991 y 1995.

Repito, no sé si milagro, milagro, pero algo impresionante e histórico deberá acaecer, sí. Las cinco veces que el Atlético adquirió ventaja en una eliminatoria, ganando en el campo del Barça en el encuentro de ida, terminó eliminando al conjunto azulgrana en la vuelta, me lo recuerda mi amigo Pedrito Martín, el genio de las estadísticas de la COPE.

Copa-1972: 0-2 en Barcelona, 1-0 en Madrid. Copa-1976: 2-3 en Barcelona, 1-1 en Madrid. Copa de LaLiga-1984: 1-2 en Barcelona; 2-1 en Madrid. Copa-1991: 0-2 en Barcelona, 2-3 en Madrid y Copa-1995: 1-4 en Barcelona, 1-3 en Madrid.

Sí se puede

Es evidente, cómo no, que el último duelo copero puede ser un aliciente, una victoria motivadora, un resultado que mueva al “sí se puede” que coreó, el sábado, el Spotify Camp Nou, pues el Barça tuvo en sus manos, sino remontar sí, como poco (y hubiese sido un milagro), empatar la eliminatoria, ya que el 3-0 se produjo cuando faltaban aún 18 minutos de juego. Pero, se trataba del Spotify Camp Nou y el milagro (o algo parecido) debe de producirse, esta vez, en el Metropolitano y allí no es fácil, no, ganar por dos o más goles.

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Pero, parafraseando a Álvaro Arbeloa, que también está convencido de que su Real Madrid remontará en Munich, ante el Bayern, el 1-2 de la ida en el Santiago Bernabéu, “si alguien puede hacerlo, es el Real Madrid”. Y, sí, Hansi, sí, si alguien puede hacerlo es el Barça. Mejor el del año pasado año pero, bueno, este también puede, sí.