Baloncesto
Curry y Doncic encabezan la lista de camisetas más vendidas de la NBA
El base de los Warriors comanda el ranking por delante del astro de los Lakers, mientras Brunson, de los Knicks, cierra el podio. Lebron ocupa el quinto puesto.
Las camisetas de Stephen Curry, base de los Golden State Warriors, y Luka Doncic, escolta de Los Angeles Lakers, lideraron de la lista de camisetas más vendidas al término de la temporada regular de la NBA.
La liga estadounidense de baloncesto difundió este lunes la lista oficial, elaborada con datos de NBAStore.com y de la red de socios comerciales de la competición.
Curry mantuvo su hegemonía, después de que en la lista de mediados de temporada desbancara a Doncic, líder de la clasificación al final de la temporada pasada tras su traspaso a los Lakers.
Wembanyama, cuarto
Por detrás de astro esloveno se encuentran el base de New York Knicks Jalen Brunson, el francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, y la estrella estadounidense Lebron James.
Entre los nombres que siguieron en la clasificación figuraron Anthony Edwards, de los Minnesota Timberwolves, y Shai Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso de la liga.
Seis jugadores de la lista de camisetas más vendidas de la NBA tienen 25 años o menos, entre ellos Cooper Flagg, de los Dallas Mavericks; Tyrese Maxey, de Philadelphia 76ers; Cade Cunningham, de Detroit Pistons; y LaMelo Ball, de los Charlotte Hornets.
Los Knicks, los que más venden
Por su parte, los Knicks se mantienen como el equipo que más productos de equipo ha vendidos de la NBA durante la temporada regular, seguido de Los Angeles Lakers y los Boston Celtics.
La NBA reveló las cifras un día antes de comenzar con la postemporada, donde los equipos clasificados del 7º al 10º puesto en cada conferencia competirán por los dos últimos cupos para los 'playoff', que iniciarán el próximo sábado.
- Sonia Pernas, oncóloga: 'En cáncer de mama precoz muchas pacientes siempre sienten la espada de Damocles
- Francia repatria su oro de EEUU y se distancia (aún más) de la Administración Trump
- El último truco de las estafas telefónicas: “Me ha faltado al respeto, el departamento de penalizaciones le multará con 185 euros
- Rosalía, la fulgurante estrella catalana que más brilla en Estados Unidos
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- El rincón de Castelldefels que está ya en la historia de la televisión gracias a un 'hit' de Netflix
- Cuando Rosalía era todavía Rosalía Vila: del club de jazz al tablao flamenco en sus trepidantes años previos del fenómeno
- Los astronautas de la misión Artemis piden 'unidad en la Tierra' tras volver de su misión a la Luna: 'Este planeta es nuestro bote salvavidas