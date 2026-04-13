Alberola Rojas arbitrará la final de la Copa del Rey en Sevilla

El árbitro Javier Alberola Rojas dirigirá el próximo sábado la final de la Copa del Rey Mapfre en Sevilla entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, en la que el VAR será Jorge Figueroa, según confirmó el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El árbitro de Ciudad Real, de 34 años, pitará su primera final de la Copa del Rey una semana después de haber dirigido el Real Madrid-Girona (1-1) de la última jornada de LaLiga, cuya actuación fue cuestionada desde el madridismo por no señalar un posible penalti sobre el francés Kylian Mbappé en los minutos finales.

168 partidos

Forma parte del grupo de árbitros de la Primera división española desde la temporada 2017-2018 y ha arbitrado 168 partidos. Es internacional desde 2022, y ascendió a la categoría FIRST de UEFA en 2025. Esta temporada ha dirigido cuatro encuentros de la Liga Conferencia y uno de la Liga Europa, Stuttgart-Young Boys (3-2).

En su carrera ha arbitrado 19 veces al Atlético de Madrid, con 11 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Su última coincidencia con los rojiblancos y la única de la presente temporada fue en su goleada en el derbi de la séptima jornada de Liga (5-2).

Ha dirigido a la Real Sociedad en 18 encuentros, con 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Esta temporada dos veces, en su visita a Vitoria (1-0) en la jornada 15 y en su campo ante el Celta de Vigo en la jornada 21 (3-1).

Jorge Figueroa, en el VAR

Con los dos equipos finalistas sobre el césped ha coincidido en dos ocasiones, la primera vez en la Liga en la temporada 2017-2018 en San Sebastián (3-0) y la segunda en los octavos de final de la Copa del Rey 2021-2022, también en campo donostiarra y victoria local (2-0).

En la presente edición de la Copa del Rey dirigió el Constància-Girona (2-3) de la primera ronda y el Extremadura-Sevilla (1-2). La campaña pasada pitó la vuelta de las semifinales Real Madrid-Real Sociedad (4-4), en la que el conjunto blanco se clasificó para la final.

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Además de Jorge Figueroa en el VAR, el equipo arbitral de la final de Copa lo integrarán en las bandas por Alfredo Rodríguez y Jorge Bueno, Adrián Cordero como cuarto árbitro y José Luis Martínez como quinto. Los asistentes del VAR serán Daniel Trujillo y Luis Mario Milla.