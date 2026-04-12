Rosalía como símbolo del Barça: de las camisetas del clásico a la amistad con Alexia Putellas

Que Rosalía es del Barça no es precisamente un secreto. La artista de Sant Esteve Sesrovires ha mostrado su apoyo al club de su vida en múltiples ocasiones, tanto en las redes sociales como desde el palco del Camp Nou, y ha terminado por ocupar un lugar singular en la historia reciente del barcelonismo. No solo por su proyección internacional o por su capacidad para conectar con públicos muy diversos, sino también por haberse convertido en la única artista catalana en sellar una colaboración con el FC Barcelona para estampar el nombre de su tercer álbum en la camiseta del primer equipo.

Rosalía, en el palco del Spotify Camp Nou junto a su hermana Pili, el pasado 3 de marzo. / JORDI COTRINA

“La colaboración con Rosalía fue más allá porque ella es muy culé. La artista se involucró en todo el proceso y su sentimiento nos demostró que una colaboración con un artista culé es mucho más que poner un nombre en una camiseta”, asegura Marc Bruix, director de patrocinios del FC Barcelona. Aquella alianza, impulsada en 2023 a través del acuerdo estratégico entre el club y Spotify, situó el imaginario de Motomami en el centro de uno de los escaparates más potentes del fútbol mundial: el clásico ante el Real Madrid. La acción, sin embargo, no se interpretó únicamente como una operación comercial. También fue leída como la unión entre dos marcas globales con una misma raíz barcelonesa y una vocación inequívocamente internacional.

Una colaboración única

Cuando Spotify eligió a Rosalía para protagonizar aquella edición especial del patrocinio, el club encontró una figura que reunía varios elementos difíciles de condensar en un mismo perfil: éxito global, identidad propia, capacidad de prescripción y un vínculo sentimental real con el Barça. La propia cantante compartió imágenes ilusionada con la camiseta del ‘Barça x Motomami’ en sus redes sociales, reforzando la dimensión emocional de una campaña que consiguió generar conversación más allá del ámbito estrictamente futbolístico. La colaboración permitió además tender un puente con un público quizá no tan familiarizado con la actualidad deportiva, pero sí muy cercano al lenguaje visual, musical y cultural que encarna la artista catalana.

No es un detalle menor. En 2022, Rosalía fue la artista nacida en España más reproducida del mundo en Spotify. Las escuchas de sus canciones crecieron un 110% durante ese año y también fue la artista femenina más escuchada en la ciudad de Barcelona a través de la plataforma. Todo ello, unido a su sentimiento culé, la convirtió en una elección natural para una acción que aspiraba a ir más allá del simple impacto publicitario. “Ella se convirtió en el ejemplo de cómo queríamos trabajar este tipo de colaboraciones para conseguir conectar con el fan del Barça. Se convirtió en el ‘case study’ de cómo había que hacer estas colaboraciones de entonces en adelante”, añade Bruix.

El resultado fue inmediato. Las 1.899 unidades especiales de la camiseta, puestas a la venta por 399,99 euros, se agotaron a una velocidad vertiginosa y pasaron en muy poco tiempo a formar parte del universo simbólico tanto del barcelonismo como de los seguidores de la cantante. La pieza dejó de ser una simple edición limitada para convertirse en un objeto de deseo, a medio camino entre la prenda deportiva, el artículo de coleccionista y el icono pop que ya se puede encontrar en plataformas de venta de segunda mano por precios desorbitados. En ese cruce de lenguajes, Rosalía aportó algo que el club valora especialmente en esta nueva etapa: autenticidad. “Soy muy del Barça, pero ‘full’ del Barça. Se me pone la piel de gallina cuando escucho a toda la gente gritar el himno en el estadio”, llegó a comentar la artista en una entrevista el pasado año, dejando claro que su relación con el club no responde únicamente a una colaboración puntual, sino a una identificación de fondo.

Su amistad con Alexia

En paralelo a los acuerdos de representación, Rosalía no solo se ha vinculado al escudo, sino también al ecosistema del Barça femenino, con Alexia Putellas como gran nexo de unión. La escena de Los40 Music Awards 2022, con la capitana azulgrana entregándole a Rosalía el premio a mejor álbum, quedó recogida en numerosas crónicas como algo más que un cruce puntual entre celebridades. Fue la imagen de una complicidad entre dos referentes catalanas de alcance global capaces de trascender su disciplina y convertirse en emblemas culturales.

La admiración mutua entre ambas ha ido aflorando con naturalidad. Alexia ha reconocido en distintas ocasiones que Rosalía es una de sus artistas favoritas, mientras que la cantante ha mostrado en redes sociales su apoyo al conjunto azulgrana femenino y ha celebrado algunos de sus éxitos más recientes. Esa sintonía ha contribuido a situarla en una órbita cada vez más cercana a las jugadoras del Barça, especialmente en un momento en el que el equipo femenino se ha consolidado no solo como un referente deportivo, sino también como un fenómeno social y cultural. En ese contexto, la conexión con Rosalía encaja casi de forma orgánica: ambas partes representan ambición, talento, proyección internacional y una identidad catalana ejercida con naturalidad y sin estridencias.

Noticias relacionadas

La última muestra de esa buena relación se produjo este mismo jueves, durante el concierto que Rosalía ofreció en Lisboa. Allí, la cantante invitó a la azulgrana Kika Nazareth a subir a su ya conocido ‘confesionario’, en una escena distendida que se prolongó durante más de seis minutos y en la que ambas conversaron con complicidad sobre la situación sentimental de la futbolista. El momento, rápidamente compartido en redes, volvió a poner de relieve hasta qué punto la relación de Rosalía con el Barça ha dejado de ser exclusivamente institucional para adentrarse en un terreno mucho más cercano y cotidiano. En definitiva, Rosalía no actúa como una embajadora ocasional del FC Barcelona, sino como una figura cultural plenamente integrada en el imaginario contemporáneo del barcelonismo.