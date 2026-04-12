Actividad física
Paddy Noarbe, mujer de Marcos Llorente, desvela su rutina de entrenamiento: "Entrenar poco, pero entrenar bien"
La influencer comparte cómo ha convertido la eficiencia en el eje de su filosofía fitness
Paddy Noarbe (29 años), mujer de Marcos Llorente, sobre sus peculiares rutinas: "Cuando vives en libertad rompes moldes e incomodas"
Mariona Carol
Patricia Noarbe, conocida como Paddy, ha consolidado una comunidad fiel en redes sociales gracias a un estilo de vida que combina ejercicio, bienestar mental y hábitos saludables.
Más allá de ser la pareja del futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente, la influencer ha construido su propia identidad en redes, donde muestra rutinas funcionales, disciplina y una visión realista del entrenamiento.
Una rutina basada en la eficiencia
Paddy ha adoptado disciplinas como el Hyrox, un entrenamiento que mezcla carrera con ejercicios de fuerza y resistencia. Su enfoque se aleja de las sesiones interminables de gimnasio y apuesta por entrenamientos cortos, eficaces y adaptados a un ritmo de vida exigente.
En su última publicación, la influencer sorprendió al revelar que solo dedica tres horas semanales al ejercicio, pero con una concentración absoluta: "Los entrenamientos más efectivos de mi vida. Llevo un año entrenando solo 3 horas por semana, pero con eficacia y concentración absoluta logrando como resultado sentirme fuerte, ágil y poderosa. EFFICIENCY IS INTELLIGENT LAZINESS (La eficiencia es pereza inteligente)", afirmó.
Un estilo de vida compartido con Marcos Llorente
La pareja, que se casó en 2023 en Mallorca tras más de una década juntos, ha hecho de los hábitos saludables un pilar común.
Ambos promueven rutinas equilibradas que integran ejercicio, alimentación consciente y bienestar emocional. La reciente llegada de Amor, su primera hija, ha añadido una nueva dimensión a su organización diaria, reforzando la importancia de la planificación y la eficiencia.
Inspiración para una nueva forma de entrenar
El mensaje de Paddy "entrenar poco, pero entrenar bien" conecta con una tendencia creciente en el mundo del fitness: priorizar la calidad sobre la cantidad.
Su enfoque demuestra que es posible alcanzar un estado físico óptimo sin dedicar horas interminables al deporte, siempre que exista disciplina, intención y una estructura clara.
Su publicación se ha convertido en un ejemplo para quienes buscan integrar el ejercicio en una vida real, con trabajo, familia y responsabilidades, sin renunciar al bienestar personal.
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