Un Muriqi histórico guía al Mallorca fuera del descenso

El Real Mallorca volverá a dormir una jornada más fuera del descenso. Y lo hará gracias a un triunfo soberbio ante el Rayo Vallecano (3-0). Una victoria cimentada en un doblete de un Vedat Muriqi que ya es historia del club y el estreno goleador de Jan Virgili. Una tarde lluviosa, pero perfecta para los bermellones, que lograron su segunda victoria seguida y ya suman 34 puntos en la clasificación, a dos del Elche.

Fue un día perfecto para el Mallorca. Muriqi siguió a lo suyo, marcando goles. Luvumbo se confirmó como un gran jugador y, además, el equipo volvió a dejar la portería a cero, algo que no conseguía desde diciembre ante el Oviedo.

La jornada del sábado, nefasta para los intereses del Mallorca, no permitía ningún tipo de especulación ni relajación. Había que ganar al Rayo Vallecano para mandar un mensaje muy claro a los rivales: este equipo quiere salvarse. El empate bastaba, pero los tres puntos significaban lograrlos de manera consecutiva, algo que no se suele ver muy a menudo por Son Moix.

Ya avisó Demichelis y plantó un once prácticamente calcado al del día ante el Real Madrid, con la única novedad de David López por el sancionado Valjent. La idea era la misma que en los anteriores partidos del técnico argentino: dominar la posesión y ser más valientes que el rival.

Con una lluvia incesante que impidió ver más pobladas las gradas del estadio, Mallorca y Rayo Vallecano se citaron con la misión de salir del descenso para unos y de alejarse de él para los otros. Y durante los primeros veinte minutos, ambos se anularon. Las áreas apenas se pisaban y todo el fútbol, de acento bermellón, se concentraba entre la defensa y el centro del campo.

Hasta que un lanzamiento de falta de Pablo Torre, que a punto estuvo de sorprender a Cárdenas, arrancó el fuego de los de Demichelis. A partir de ese momento, tanto Muriqi como Luvumbo, que volvió a estar excepcional, empezaron a superar con creces a los centrales del Rayo, que pronto se cargaron de amarilla.

El hombre del partido fue Muriqi, sin duda, pero no se puede menospreciar el papel de Luvumbo. El angoleño, una apuesta exprés de la dirección deportiva en el último día de mercado, hizo todo bien. Venció en los duelos físicos, amenazó al espacio y fue clave en los dos goles del kosovar.

Y es que el Mallorca dejó el partido resuelto en tres minutos de inspiración que sirvieron para encumbrar a Muriqi como máximo goleador histórico del Mallorca en Primera División al superar a toda una leyenda como Samuel Eto'o. En el 36, Luvumbo peleó hasta la extenuación una pelota que acabó en córner. Darder la puso, Samu la peinó al segundo palo y allí apareció el kosovar para meter el pie y adelantar al Mallorca.

Y apenas tres minutos después, el Mallorca se sacó una jugada fantástica de la manga. Cuatro toques, cuatro jugadores y un gol. Un envío en largo de Mascarell lo prolongó Pablo Torre de primeras para Luvumbo. El angoleño dejó correr el balón y metió un centro a media altura al segundo palo para que Muriqi hiciese el segundo del día y entrase en la historia del club. Y, de paso, acercarse a tan solo dos de Mbappé en la lucha por el pichichi con 21 dianas.

Tras el descanso, era obvio esperar a un Rayo más atrevido en campo del Mallorca, pero también que los de Demichelis gozarían de mayor espacio a la contra. El conjunto bermellón debía ser inteligente y saber jugar el partido que tan de cara se le había puesto en el primer periodo.

Un remate de De Frutos por alto y un palo de Pablo Torre avisaron de que todavía quedaba mucho partido por delante. Sin embargo, en una gran tarde también había espacio para una mala noticia. Y es que Luvumbo tenía que dejar el campo conmocionado tras un golpe con Cárdenas, entrando Virgili en su lugar.

Mojica, con todo a placer, la enviaba fuera tras pase de Torre. Una ocasión magnífica que hubiera dejado el partido visto para sentencia. Pero eso llegaría apenas dos minutos después. Y de nuevo a balón parado. Y es que el cántabro, tras una falta forzada por Samu, puso un centro potente al segundo palo para que Jan Virgili apareciese a la carrera, indetectable y a la altura del segundo palo, para marcar el tercero y estrenarse como goleador en Primera División. Su madre, emocionada, lo celebraba en la grada.

Con veinte minutos por delante, Demichelis optaba por sacar al campo a Kumbulla y Asano, que acumulaban meses fuera por lesión. Era un buen momento para dar minutos y coger rodaje de cara al final de infarto que le queda al Mallorca en Liga.

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Los minutos finales, totalmente controlados por el Mallorca, fueron más de celebración en la grada que otra cosa. El Mallorca repite victoria en casa y sale del descenso. Una tarde de domingo perfecta para el mallorquinismo.