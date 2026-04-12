El Joventut se derrumba en Manresa antes de su reto europeo

En un fin de semana en el que los astronautas han regresado de un lugar sin oxígeno como la Luna, el Baxi Manresa ha conseguido una tonelada. La victoria contra el Joventut (87-77), precisamente porque ha mandado durante los 40 minutos, vuelve a poner tres duelos de margen sobre el descenso con un partido menos. A pesar de la rotación de nueve hombres, ya que Paulicap no ha contado, el conjunto de Ocampo ha aguantado los intentos de remontada de la Penya y ahora suma diez triunfos. El futuro se ve con mucho más optimismo para los locales. El Joventut, mientras, vivió un complicado entremés de cara al partido que le enfrentará al AEK en Atenas el próximo miércoles, y donde se jugará disputar la Final Four de la Liga de Campeones en Badalona.

Que arbitre Peruga es una garantía de que el público estará encendido desde el primer momento, y seguramente le ha ido bien al Baxi que el colegiado aragonés y sus compañeros se hayan tragado tres faltas y dos dobles de los visitantes en una misma jugada. Los locales han sacado partido de la situación, han aprovechado los constantes errores badaloneses en el tiro y han colocado el 7-0 a 6.58 con un triple de Reyes.

Pero con los primeros cambios, el Baxi se ha atascado. Solo una canasta de Ubal en más de tres minutos ha permitido que la Penya, sin hacer nada del otro mundo, eso sí, aprovechando tres acciones de puerta atrás, le diera la vuelta al marcador (9-10). El juego se ha instalado en la igualdad total, con errores y también aciertos aleatorios en tiros de tres como el de Brooks, en el último segundo, que ha permitido al Manresa irse al descanso con una exigua ventaja (18-17).

Poco ritmo

A pesar de un triple de Jabari Parker para arrancar el segundo cuarto, unos grandes minutos de Knudsen, con canasta delante del estadounidense y contraataque para Reyes seguidos tras un robo, han dado la máxima ventaja a los locales en dos minutos y medio (25-20). Había que correr para hacer daño.

Pero la Penya dificultaba mucho las líneas de pase y cortocircuitaba la circulación local, lo que derivaba en un juego demasiado lento. El Baxi ha conseguido cinco puntos de renta, con un triple de Bassas. Duke ha dispuesto de un tiro para poner ocho, pero como en todos los lanzados entre los dos partidos que ha jugado, se ha quedado corto y Hunt, a continuación, no ha perdonado para establecer otro ajustado 39-37 al descanso.

Los locales han salido buscando ese ritmo en la reanudación y han encontrado cinco puntos seguidos para abrir hueco, con el enésimo triple de Reyes (44-37). Las cosas iban bien, con una canasta pasada de Knudsen y una falta en ataque provocada por Ubal que era la tercera de Allen. Ha sido un triple y una canasta de claqué de un gran Brooks lo que ha abierto la distancia al doble dígito (52-39), y eso que no han dado una canasta de Reyes desde el medio del campo por falta anterior. Además, Parker se ha encarado con Peruga y se ha buscado una descalificación que se ha quedado en técnica.

El Manresa ha llegado hasta los 15 puntos de renta (54-39). Pero Reyes ha cometido la tercera falta, Hunt se ha entonado y, aunque Bassas ha frenado el primer golpe, un par de buenas acciones visitantes han recortado hasta un inquietante 62-56 en el último descanso.

Intercambio

El Baxi ha frenado esta vez, pero ahora se entró en un intercambio de canastas que podía caer hacia cualquiera de los dos lados. Un triple de Bassas (69-62) era respondido por uno de Hanga y el partido se dirimía en una distancia de entre cuatro y seis puntos también a seis minutos del final. El exceso de responsabilidad provocaba jugadas como un rebote perdido entre tres jugadores locales, que Kraag aprovechaba para recortar hasta el 73-70.

Nos encaminábamos hacia un final de infarto y ahora parecía que la ventaja del ritmo era visitante. Un triple de Bassas daba aire, pero se erraban demasiados ataques que podían ampliar la diferencia. Entonces, dos jugadas vitales. La repetición automática ha dado una pelota para el Baxi porque Ricky había pisado fuera y, acto seguido, Bassas ha clavado un triple delante de la cara del jugador de El Masnou para el 81-75.

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Ha sido el desenlace del partido, porque con al menos dos posesiones de renta, Hunt ha forzado demasiado, Steinbergs ha anotado un tiro libre después de una antideportiva no señalada de Rubio y el error final de Hanga y el triple, por fin, de Duke han iniciado la fiesta en Manresa.