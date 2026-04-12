Ya sabemos quién gana LaLiga, veremos quién gana la Copa y la Champions

Si alguien piensa que ganar LaLiga es poca cosa, que mire al Real Madrid. Si a alguien se le ocurre minusvalorar la conquista de un título liguero, que mire al Atlético de Madrid, finalista de la Copa del Rey, el próximo fin de semana ante la divertida Real Sociedad, que, después de perder con juveniles en el Sánchez Pizjuan (2-1), está a 22 puntos del líder.

Si alguien cree que ganar LaLiga es una de las cosas más fáciles de la vida, que se ponga y pelee, durante 38 jornadas (el Barça ni siquiera va a necesitarlas todas para renovar su cetro), para demostrar, en efecto, que estamos ante un trofeo demasiado fácil.

Es evidente que, tal y como está estructurada LaLiga, o la gana el FCBarcelona o la gana el Real Madrid, para el resto no existe otro campeonato, otro título, otra conquista, otro logro que meterse en la Champions y, también eso, parece empezar a tener un precio muy barato en España, que tiene cinco plazas adjudicadas.

Lamine Yamal celebra su gol, el tercero del Barça. / Valentí Enrich

Visto lo visto ayer tarde, en un repleto y precioso Spotify Camp Nou, con récord de asistencia (60.736 espectadores, el fabuloso equipo femenino no tuvo muchos menos, no), el Barça podría estar jugando dos años seguidos y seguiría ganando LaLiga, entre otras cosas porque el Real Madrid está para lo que está, es decir, para perseguir el sueño de la Champions, agarrado a la cofradía del ‘clavo ardiendo’ y pasándose las jornadas reclamando penaltis, piscinazos, de Kylian Mbappé.

Y una vez celebrado un nuevo título de Liga, el 29º, estaría bien, muy bien, que, desde Joan Laporta, perdón, perdón, desde Rafa Yuste a Lamine Yamal, pasando especialmente por Hansi Flick, recordasen que lo que vale, de verdad, es la Champions. Porque así lo han dicho ellos, porque así lo ha verbalizado el (momentáneo) presidente, el entrenador alemán y los jugadores azulgranas cuando, en su momento, estrenaron, por vez primera la camiseta de esta temporada (“esta es la indumentaria de la Champions”). Y seguir vivos en Europa pasa por ganar, a lo bestia, a lo grande, el martes, en el Metropolitano: Sí se puede.

Laporta (y Yuste) quieren la Champions, necesitan la Champions. Flick acaba de afirmar que es "el título más importante". Y la plantilla aseguró, cuando presentó la camiseta de esta temporada, que era "la indumentaria para ganar la Copa de Europa". El martes es el día, señores.

Y para preparar ese duelo es tan estupendo el resurgir, la aparición, la resurrección del goleador Ferrán, que llevaba más de dos meses y medio sin marcar, como recordar que, en el derbi de ayer, el Espanyol pudo empatar (2-2), en el minuto 80, cuando un centro de Pol Lozano le dio una oportunidad de oro a Roberto. Y, luego, eso sí, llegaron los goles sanadores de Lamine Yamal (87) y Rashford (89). Cosas del fútbol: del posible 2-2 se pasó al definitivo 4-1.

El martes (21.00 horas) vuelve a ser el día en que el Barça de Laporta y Flick, perdón, perdón, de Yuste y Flick, debe demostrar de qué pasta está hecho este equipo y, sobre todo, si es una plantilla capaz de perseguir el sueño dorado o, con las deudas que arrastra y la incapacidad de reforzarse como toca en el carísimo mercado de este verano (no olviden que hay Mundial y los futbolistas buenos, buenos, valdrán 50 millones de euros más que cualquier otro verano), se verá obligado a seguir, un año más, a la cola de los poderosos de Europa llámense PSG, Bayern de Munich, Arsenal o Real Madrid, sí, sí, Real Madrid.

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“El título más importante es la Champions”, ha dicho Hansi Flick.