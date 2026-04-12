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Final de Montecarlo: Alcaraz - Sinner, en directo

El murciano busca revalidar título en Mónaco

Carlos Alcaraz en el torneo de Montecarlo.

Carlos Alcaraz en el torneo de Montecarlo. / Felice Calabro

Redacción

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El partido tuvo sus momentos delicados, pero Carlos Alcaraz logró este sábado superar al tenista local Valentin Vacherot para meterse en la gran final del Masters 1000 de Montecarlo, la primera gran cita de la gira de tierra. Su victoria, por doble 6-4, da muestra de la gran regularidad que el murciano ha adquirido a lo largo de la semana, y que pretende prolongar en la final por el título.

Transmisión en vivo de la final del Masters 100 de Montecarlo entre Alcaraz y Sinner.

Enfrente tendrá al de siempre: Jannik Sinner. El italiano, tras completar un cuadro casi impecable y derrotar a Zverev en semifinales con un contundente 6-1/6-4, buscará seguir con la buena racha tras sus triunfos en Indian Wells y Miami. De doblegar a 'Carlitos', Sinner recuperaría el primer puesto del ranking mundial.

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