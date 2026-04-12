Un encendido Lamine Yamal enarbola la bandera de la esperanza para la Champions, pese al 0-2 de la ida

Salió del Camp Nou, sentado en el asiento del copiloto, con la Liga prácticamente en la mano gozando de su cómoda ventaja de nueve puntos sobre el Madrid, masticando el partido de su vida que está por venir este martes en el Metropolitano.

Pero su moderno coche no podía ni arrancar camino de la Diagonal barcelonesa cuando el semáforo se ponía verde. Decenas de aficionados se abalanzaban en torno al vehículo de Lamine Yamal, el niño que anda encendido convencido de que puede lograr la gesta de superar el 0-2 encajado en la Champions, a pesar de que se juega este martes en el hogar del Atlético.

Encendido juega en el campo, con prodigiosas actuaciones, liderando al Barça que abandonó deprimido -y él más que nadie- el pasado 26 de octubre el Bernabéu tras perder contra el Madrid, entonces de Xabi Alonso (2-1). Y encendido está también fuera dejando mensajes en sus redes sociales.

"Esto no ha acabado"

"Esto no ha acabado", proclamó con rebeldía tras los goles de Julián Álvarez y Sorloth en el Camp Nou. "Barcelona es azulgrana!! Toca tragar, como siempre", escribió usando dos emoticonos de corazones (uno azul, otro grana) para presumir de su triunfo sobre el derbi, donde volvió a dejar otra intervención antológica: asistió a Ferran en el 1-0, asistió a Ferran en el 2-0, marcó el 3-1 y creó la preasistencia del 4-1 de Rashford con un enorme pase a Frenkie de Jong.

Lamine corre a abrazarse con Ferran Torres tras el 2-0 anotado por este al Espanyol en el Camp Nou. / Efe / Toni Albir

Aquel partido y aquella derrota en el clásico-los azulgranas se quedaban cinco puntos por debajo- generó, curiosamente, un efecto despertador. Tras decir entre amigos que el Madrid robaba, nació un nuevo Lamine, que salió zarandeado en Chamartín por Carvajal, modificando incluso su exposición pública.

De repente, el extremo, enredado en demasiados problemas como su convulso paso con la selección, se apagó. Y se encerró en sí mismo, abatido como terminó en el Bernabéu, aquejado de una maldita pubalgia, que no le permitía ser quien creía que podía ser.

14 puntos de renta sobre el Madrid en 5 meses

Ahora, en cambio, cinco meses más tarde es Lamine la misma estrella (o incluso mejor) que asomó al mundo en la semifinal con el Inter donde dejó, pese a la eliminación, una eliminatoria para la historia, comparable a su portentosa actuación en la Eurocopa que ganó con España.

De la mano de Lamine, el Barça le ha sacado 14 puntos al Madrid en cinco meses y 16 días, devorando en el camino a dos entrenadores: Xabi Alonso lleva meses en el paro y Arbeloa, si no supera la cita de Múnich y ese 1-2 que lleva en contra, va camino de la misma oficina de desempleo.

Lamine Yamal celebra su gol al Espanyol. / JOSEP LAGO / AFP

En este exitoso trayecto por la Liga -suma el equipo de Flick 57 puntos de 63 posibles, cayendo solo en San Sebastián con la Real (2-1) y en Montilivi ante el Girona (2-1)- se ha ido reconstruyendo como jugador, añadiendo matices nuevos a su mágico catálogo.

El pase con el exterior, una obra de arte diaria

Para empezar ha batido su propio registro goleador afinando la puntería. En la pasada temporada anotó 18 goles y regaló 25 asistencias en 55 partidos. En la actual, suma 22 tantos -son 15 en la Liga, cifras más que respetables para un extremo- y ha repartido 18 pases de gol en 43 partidos. O sea, su crecimiento ha sido asombroso creando en el camino una acción que ya le pertenece para siempre. El pase con el exterior.

El pase con el exterior desde cualquier zona del campo, asistiendo en 20 metros -así fue a Ferran en el 2-0- o a 50. Lo ha transformado en una obra de arte que se expone casi a diario allí por donde pasa, siendo indefendible. Da igual que el lateral sepa que lo va a hacer. Lo sabe, lo ve y no lo puede detener.

Lamine Yamal, en una jugada de ataque del Barça en el derbi contra el Espanyol en el Camp Nou / Efe / Enric Fontcuberta

Ese gesto de usar la superficie exterior de su exquisito pie izquierdo, lleno de precisión, inteligencia y sabiduría táctica, acompaña al regate. Un regate imprevisible, eléctrico, distinto, con capacidad para salir por cualquier flanco, sea el diestro o el zurdo, mutado en el Garrincha del siglo XXI.

Es, al mismo tiempo, un regate fascinante, que ejerce un poder hipnótico porque atrae a los defensas y libera a sus compañeros de los espacios necesarios. Contra el Atlético, hizo nueve buenos de 15 intentos (60% de acierto); contra el Espanyol fueron 8 de 12 (67%). Para entender esas monstruosas cifras hay que recordar que Vinicius suma 11 buenos regates de 21 realizados (52%), pero ha necesitado cuatro partidos: Atlético, Mallorca, Bayern Múnich y Girona.

Otro récord fulminado

Lamine lleva meses, por lo tanto, viviendo en una nueva dimensión. Con 18 años y 272 días es el futbolista más joven de la historia en alcanzar 100 partidos de Liga, consiguiendo 29 goles y regalando 34 asistencias.

Roza ya su tercera Liga, una con Xavi y dos con Flick si rentabiliza la renta de nueve puntos sobre el Madrid, pero no olvida la dolorosa espina clavada y recibida en Milán, a donde llegó en un excelente momento de forma.

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Aquellas lágrimas derramadas en San Siro ejercen de motor transformador para acelerar la rebeldía de un joven que se resiste a dar por acabada esta Champions, a pesar de que, curiosamente, ha sido incapaz de marcar un solo gol al Atlético en estos primeros cinco partidos.