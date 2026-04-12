Qué hace el Barça, qué busca Deco para no fichar ¡ya! al 'emperador' Muriqi

Todo Son Moix, todo el estadio, miles y miles de aficionados rojillos, locos por el ‘Mallorqueta’, que sigue sacando la cabeza fuera de la zona de descenso después de enlazar dos triunfos consecutivos en casa (2-1 ante el Real Madrid y 3-0 frente al Rayo), cómo no, con golazos del kosovar Vedat Muriqi, cantaba “¡Muriqi, Balón de Oro!”

“¡Está loca esta gente, está loca esta gente!”, decía Muriqi ante el micrófono de Movistar+. “Cómo voy a ser Balón de Oro, yo amo esta isla desde el primer día que aterrice en ella, yo amo este club, yo amo a esta afición, pero eso del Balón de Oro, aunque el cántico es preciso y lo agradezco, no tiene nada que ver conmigo”.

Balón de Oro o no, Muriqi, que se recuperó ante el equipo de Álvaro Arbeloa nada más quedar fuera del Mundial de EEUU, Canadá y México, se ha convertido hoy en el máximo goleador de la historia del Real Mallorca. Su fabuloso segundo gol ante el Rayo, le permitió situarse en los 55 goles con los rojillos, superando al mítico, al popular, al gran Samuel Etoo, que posee un enorme grafiti en las paredes de Son Moix. “Eso, eso, tomar nota”, le dijo Muriqi a uno de los miembros del departamento de prensa del Mallorca, “me tenéis que hacer un mural tan grande como ese”. Y rompió a reír.

Tras noquear al Real Madrid, Muriqi logra otro doblete ante el Rayo, saca al Mallorca del descenso, supera, con 55 goles, al mítico Etoo, como máximo goleador en la historia del 'Mallorqueta' y se coloca a dos tantos (23-21) de Mbappé en el Pichichi.

Muriqi ha dejado de ser ‘El Pirata’, celebra sus goles tapándose el ojo derecho con su mano derecha, para convertirse en el ‘emperador del Mallorca’. No solo ha superado a Etoo, a falta aún de siete partidos, sino que puede, perfectamente, convertirse en el máximo goleador del equipo rojillo en una única temporada, superando los 27 tantos de Dani Güiza.

“Yo noté el cariño de los mallorquines, de su afición, nada más llegar a esta maravillosa isla”, ha contado mil veces un sonriente y feliz Muriqi, que rechazó una primera oferta del ‘Mallorqueta’ y se mantuvo en el Lazio. Luego, a la segunda llamada telefónica de la isla, voló hacia Palma. Y, el pasado año, cuando renovó hasta el 2029, aseguró que “renuevo porque quiero retirarme en esta preciosa isla, seguir disfrutando del Real Mallorca y montar algún negocio aquí”. Poco después, en enero, señaló que "si el Real Mallorca necesita dinero y me tiene que traspasar, yo me sacrificaría por el bien de este club".

Muriqi celebra uno de sus dos goles ante el Rayo Vallecano. / EFE

“Por descontado que me hace una ilusión loca haber superado a un mito como es Etoo en esta isla, en este club, ante esta afición”, ha explicado Muriqi nada más concluir su gran partido ante el Rayo. “Superar a una leyenda como Samuel, apoyado, claro está, por todos mis compañeros, el cuadro técnico y nuestra afición es maravilloso. Y, sí, sí, me enorgullece formar parte ya de la historia y leyenda del Real Mallorca.

Muriqi reconoció que no fue fácil irse a dormir ayer, sábado, estando en posiciones de descenso. “Pero nosotros sabíamos que aquí, en Palma, en Son Moix, con la ayuda de nuestra afición iban a superar al Rayo como vencimos al Real Madrid. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero hoy ya dormiremos mucho mejor”.

Son Moix ha despedido, hoy, a su goleador cantando "¡Muriqi, Balón de Oro!". "Esta gente está loca, yo Balón de Oro ¡pero qué dicen!", comentó el 'pirata', con contrato hasta 2029 y que solo aceptaría ser traspasado "si el Mallorca necesitase el dinero".

Hace ya mucho tiempo que en Palma, en Mallorca, se sospecha, pese al tremendo amor y cariño que Muriqi le tiene a Mallorca y al Mallorca, que el veterano goleador kosovar, de 31 años, podría ser tentado por todos los grandes clubs europeos. Por ejemplo, el mismo FC Barcelona que, descontento con la temporada de Robert Lewandowski y Ferran Torres, está buscando desesperadamente un 9, un goleador, un ‘killer’.

Ya hay quien dice, por ejemplo, el expresidente Joan Gaspart, que el argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, que, en Liga, suma 13 goles menos que el 9 del ‘Mallorqueta’, está ya fichado por el Barça, cosa que niegan, lógicamente, desde el Metropolitano, como dijo, hace dos días, su presidente, Enrique Cerezo: “Julián es del Atlético y no se irá del Atlético hasta que yo lo decida”.

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Es evidente que Muriqi, que tiene contrato hasta el 2029 y cuya cláusula es secreta (muchos hablan de alrededor de 40 millones de euros, irrisoria para un tremendo goleador de cuya venta se llevaría un pellizco el Lazio), podría ser un gran refuerzo para cualquier equipo con aspiraciones de Champions y, no hay duda, que su presencia, por ejemplo, en el Barça podría, entonces sí, colocarle en la órbita del Balón de Oro. De momento, el kosovar está solo a dos tantos del gran, del tremendo, Kylian Mbappé. Y todo ello en un equipo modesto que pelea por no descender como el Real Mallorca.