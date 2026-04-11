Tyrhys Dolan, extremo del Espanyol: "El fútbol te obliga a dar tu mejor versión, aunque mentalmente no estés bien"

Tyrhys Dolan (Mánchester, 2001) llegó al RCD Espanyol el pasado verano como uno de los primeros fichajes de la nueva era de Alan Pace y rápidamente se ganó el cariño de la afición. Formado en la base del Manchester City, el extremo firmó por tres temporadas en el club blanquiazul tras finalizar su contrato con el Blackburn Rovers inglés y ha disputado prácticamente todos los partidos de esta temporada. Este sábado visitará al FC Barcelona para el segundo derbi de esta temporada en el que los blanquiazules pretenden dejar atrás la racha de malos resultados.

El Espanyol ha sido su primera experiencia futbolística fuera del Reino Unido. ¿Siente que el fútbol es muy diferente aquí?

Mucho. Para mí, el estándar aquí es mucho más alto. Creo que, además, la velocidad de juego es mucho más rápida. Sin embargo, aunque los ataques son más rápidos, las jugadas se construyen con más paciencia. Llevan todo un proceso detrás y cada movimiento se hace por un motivo, no es fútbol a lo loco y atacar cada vez que recibes. Hay más táctica detrás del juego, diría.

¿Considera que es menos físico?

No diría eso, pero sí diría que es menos sucio, por decirlo de algún modo. En Inglaterra es más fácil salir con algún inconveniente de un partido, pero no por ello es más físico. Yo acabo corriendo los mismos kilómetros en un partido aquí que en casa.

¿Le ha costado adaptarse a ese cambio?

No mucho, realmente, y el buen inicio de temporada también contribuyó mucho a que así fuera. Empecé en el once desde el segundo partido, ganábamos y eso me dio un 'subidón' en términos de adaptación a mi vida aquí. El apoyo del club sin duda ha jugado un papel importantísimo también y me ayudó a disfrutarlo mucho desde el principio.

¿Echa de menos algo de su vida en el Reino Unido?

A mi familia. Allí podía plantarme en casa en 15 minutos, y aquí estoy bastante más solo. Pero es un sacrificio que hago con gusto, porque eso es el fútbol también.

Los derbis contra el FC Barcelona son muy intensos futbolística y mediáticamente hablando. ¿Se lo esperaba así?

En Inglaterra también viví rivalidades fuertes, pero nunca tan intensas. En el Blackburn Rovers, los derbis en casa eran intensos, pero nunca había vivido algo como lo que se monta aquí en toda mi carrera. Es nuevo para mí. Sin embargo, me gusta. Creo que soy bueno manteniendo el nivel que toca en momentos de mucha presión y quiero ganar más que nada en el mundo. Este fin de semana iré a la guerra, con todo, pero también es cierto que lo preparamos como cualquier otro partido porque siempre hay que ir con todo. Es importante mantener siempre el nivel de profesionalidad e intensidad sea el partido que sea.

¿Cómo es su relación con Manolo? Muchos compañeros aseguran que es como un padre para el equipo.

Manolo ha sido increíble para mí. Ha confiado en mí desde el principio y aunque es duro con nosotros a veces, sabemos que lo es porque sabe lo buenos que podemos llegar a ser. Él quiere siempre lo mejor de nosotros y para nosotros. Tenerle en el equipo ha sido una experiencia superpositiva y aprendo cada día con él.

Tyrhys Dolan, jugador del RCD Espanyol, en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, previa al Derbi de esta semana. / Marc Asensio Clupes / EPC

¿Cómo está el clima en el vestuario en estos momentos en los que las cosas no están saliendo bien?

Hay frustración en algunos momentos, claramente. Pero es normal. En el fútbol las emociones son muy intensas, tanto las buenas como las malas. Cuando vives un buen momento no hay nada que se le equipare, pero cuando estás viviendo una época difícil es devastador. Aun así, creo que el espíritu del equipo es bueno. Estamos unidos, hablamos mucho de lo que estamos pasando. Sabemos que la victoria va a llegar pronto. Se nos ha escapado de las manos recientemente, pero sabemos que está cerca. Mantener la unión en el campo es importante, así como seguir intentando disfrutar de lo que hacemos.

¿A qué cree que se debe esta segunda mitad de temporada tan dura?

Sinceramente, estoy tan confundido como el resto de mis compañeros. Para nosotros no ha cambiado nada, ni en la forma de entrenar, ni en la mentalidad de cómo encarábamos los partidos de la primera mitad. Todos seguimos dando el 110% cada día. Simplemente creo que el fútbol es una locura y que a veces no se dan las cosas a favor. Creo firmemente que una vez ganemos nos quitaremos un gran peso de encima y volveremos a funcionar como antes. Hay que relativizar y entender que es solo una mala racha.

Siempre ha estado involucrado en proyectos de salud mental. ¿Por qué es tan importante para usted?

Me toca de cerca, mi mejor amigo luchó mucho con su salud mental [el también canterano del Manchester City Jeremy Wisten se suicidó], y mucha gente a mi alrededor, incluido yo, tenemos nuestras historias de lucha. Creo que es importante cuidarla, especialmente en el fútbol en el que tu trabajo es rendir a pesar de todo y en el que siempre estás siendo juzgado. Tienes que estar siempre dando tu mejor versión aunque mentalmente no estés bien. La gente no ve esa cara del deporte, solo ven al atleta y lo que hace el fin de semana, y no sus batallas internas y todo lo que lucha por seguir adelante.

¿Sigue involucrado en algún proyecto desde Barcelona?

La oenegé para la que trabajo en el Reino Unido también desarrolla proyectos aquí. Ayer, por ejemplo, estuve al teléfono con un chaval que está pasando un mal momento. Está viviendo una mala racha en su formación, no está jugando y eso le tiene mal anímicamente. Yo he pasado por eso y estuvimos hablando durante una hora. A mí me encanta ayudar en lo que pueda.