Ciclismo
Seixas se impone en la Itzulia y Pello Bilbao anuncia la retirada
Desde 2007 no había una victoria francesa en una carrera World Tour, el corredor lionés de 19 años se ha convertido también en el más joven ciclista que ha ganado la ronda vasca.
Paul Seixas ya tiene su primera carrera World Tour al convertirse este sábado en el vencedor de la Itzulia, prueba que ha dominado desde el primer día cuando se impuso de forma más que clara en la contrarreloj inicial de Bilbao. Ha ganado tres etapas y ha podido rodar sin nervios y hasta sobreponerse a alguna dificultad surgida en la jornada final de la ronda vasca.
A los 19 años, el ciclista francés se ha reivindicado en el País Vasco como una nueva referencia del ciclismo, tras llamar con fuerza a la puerta del club distinguido donde se sientan las grandes estrellas de este deporte. En sucesivas carreras debe empezar a demostrar que puede tener la silla en propiedad y sobre todo acabar de definir las dudas sobre si correrá el próximo Tour tal como desea la Francia ciclista.
Seixas se ha llevado, además, las clasificaciones de la montaña, los puntos y la de menores de 25 años y se ha convertido en el vencedor más joven de la Itzulia. Unos buenos datos que lo apuntan con fuerza a lograr nuevas metas en el futuro. Por ahora, solo se sabe de manera oficial que participará en la Amstel Gold Race (sin Tadej Pogacar) y en la Lieja-Bastoña-Lieja (con el astro esloveno), en este mes abril. A partir de ahí, habrá que esperar.
El corredor, además, ha dado una alegría extra a sus compatriotas puesto que desde 2007 un francés no ganaba una carrera World Tour. El último fue Christophe Moreau con una victoria en el Dauphiné.
La salida de la última etapa de la Itzulia sirvió como lugar escogido por Pello Bilbao para anunciar que a finales de temporada se retirará. El ciclista de Gernika disputará el Tour como última gran prueba de su carrera profesional a los 36 años. Entre los mejores éxitos de Bilbao figuran las dos etapas que ganó en el Giro de 2019, la del Tour de 2023, dos quintos puestos en el Giro (2020 y 22), un sexto (2018) y la sexta plaza en la ronda francesa de 2023.
La última etapa de la Itzulia contó con el triunfo del estadounidense Andrew August. El podio quedó definido con la segunda plaza del alemán Florian Lipowitz a 2.30 minutos de Seixas y del noruego Tobias Johannessen, que reemplazó a Primoz Roglic que se descolgó de la pelea por la general en el cierre de la carrera.
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