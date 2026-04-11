Rahm mejora y se salva por los pelos del corte en el Masters de Augusta

Jon Rahm salvó los papeles y pasó el corte. Después de la catastrófica primera jornada, el golfista de Barrika jugó la segunda para salvarse de la quema. Quién lo iba a decir sobre un jugador que figuraba entre los favoritos en los pronósticos. Y no se quemó. Por los pelos. Después del seis sobre par del día inaugural, Rahm se entonó este viernes y firmó un dos bajo par. Con el +4 global evitó la guillotina. Confirmada su presencia en el fin de semana, su objetivo es ahora acabar entre los 10 primeros.

Habría sido la primera vez en sus 10 participaciones que no superaba el corte. Pero esquivó el oprobio personal con un birdie en el hoyo 16 cuando se temía lo peor. Empezó entonado con un birdie en el segundo agujero y otro en el cuarto. Ya de por sí una mejora, pues el primer día no logró ni uno. En el noveno hoyo cometió un bogey que pudo haberle salido caro. Suerte del birdie del 16. No la tuvo Bryson DeChambeau, una de las grandes atracciones del circuito, el golfista científico, que incomprensiblemente cayó eliminado por el corte. Y eso que venía de ganar dos torneos.

Jon Rahm, tras fallar un golpe. / MADDIE MEYER / Getty Images via AFP

"Sé lo que estaba haciendo mal. Es un tema técnico, no sabría ni cómo explicarlo. Del 14 al 18 jugué bastante bien. Desde el 'tee', muy bien, y la puse en juego. Una pena no convertir al 15", explicó en el micrófono de la organización, en alusión a una corbata que le hizo el putt.

"A ver si puedo seguir jugando mejor el fin de semana. A ver si me acerco al par y hago una vuelta abajo el domingo. Un top diez es asequible. Si haces -2 o -3, puedes acabar ahí casi seguro", señaló Rahm, quien recibió por la mañana un mensaje de ánimo de Carlos Alcaraz, gran aficionado al golf, desde Montecarlo, donde juega el Masters 1.000 de tenis. De hecho, ya está en semifinales.

La preocupación de Sergio García

También superó el corte Sergio García, aunque empeoró su rendimiento en la segunda ronda. La primera la acabó a la par; la segunda, con un +3 y vibraciones negativas sobre su juego "Las sensaciones siguen siendo muy malas, muy feas. He dado golpes muy malos. Si no le pego bien al 'drive', mi juego entero se viene abajo. Me quita confianza", declaró a los medios de la organización.

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Muy pesimista se mostró García, con mensajes autoparódicos y alusiones a una posible retirada. Quizá fue cosa del calentón del momento. "Me pongo y espero a que no me dé un patatús mientras hago el 'swing'. Y nada, rezar para que la bola salga más o menos recta", dijo el de Castellón tras firmar dos 'birdies', tres 'bogeys' y un doble 'bogey'. "Lo que más me preocupa es cuándo va a cambiar esto", comentó.