Opinión | GOLPE FRANCO
Ferran en el camino del gol
La crónica del derbi: El Barça exprime a un Lamine portentoso para ganar el derbi al Espanyol y atar la Liga
Lo peor del partido fue cualquier cosa que ustedes se imaginen. En la primera parte, y en grado menos en la segunda, el Espanyol parecía un equipo que no tenía la pasión que se le puede imaginar a un contrincante que quiere vencer al rival eterno.
Pero después, cuando el Barça empezó a sentirse mayor y por tanto seguro, el otro equipo local le dio al líder de LaLiga algunos sustos que fueron tan importantes como el gol recibido. Fueron tan peligrosos como esas escaramuces que pusieron en peligro el próximo futuro del equipo local. No sería para tanto.
El Barça tiene el aplomo de Pedri, que en la segunda parte mostró su genio como si no hubiera estado en la primera, y tiene la raíz emocionante de los trabajados de Fermín y de Gavi, que ahora son como el futuro pluscuamperfecto del mejor equipo de la temporada, además del genio (ahora exacerbado) de Ferran.
El susto vivió en la segunda parte como una manera de alerta al mejor equipo de estos años, que vive en gran medida gracias al genio mayor de la casa, Lamine Yamal. Los goles de Ferran fueron ejemplos verdaderamente formidales de la raíz de calidad que siempre ha mostrado este chico.
El segundo gol, que más que un gol es un saludo al fútbol, a las ganas de triunfar en el fútbol, fue radicalmente lo mejor de esta parte del juego. El futbolista valenciano, que viene con rabia desde hace muchas semanas, por lo menos desde que apareció con Pedri en la televisión, agarró un pase de Lamine que parecía hecho en la calle en la que él y los suyos juegan o han jugado al fútbol que les gusta.
Ese es el fútbol que junta la potencia con el gesto final, el que deja sin resuello a la defensa ajena, rota en las últimas secuelas del tiro como si estuviera buscando, en la parte en la que no sirve el portero, que sea una fotografía la que deje la presencia del gol como única imagen. Esa jugada de Lamine y de Ferran pareció diluirse cuando el Espanyol se sintió el dueño del futuro.
Hasta que llegó Lamine, otra vez de tantas veces, y marcó un gol que generó en el campo pasión y alegría. Yo había apostado por este resultado. Pero la razón del fútbol fue más potente que mi adivinanza. No fueron tres, fueron cuatro, así que vamos ganando por más: Rashford amplió mi deseo, y ahora el otro ganador, Lamine, me parece que es, de nuevo, el mejor de todos aquellos a los que vemos jugar en el Barça. En su caso, en el caso de Lamine, es el mejor jugador del equipo del que somos tantos de nosotros.
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