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FC Barcelona - RCD Espanyol, hoy en directo: última hora del derbi catalán de LaLiga
El FC Barcelona y el RCD Espanyol se enfrentan este sábado, a partir de las 18.30 horas, en el Camp Nou. El segundo derbi catalán de esta Liga se presenta como una oportunidad para el equipo de Hansi Flick de ampliar a nueve puntos su ventaja con el Real Madrid, tras el empate en el Bernabéu contra el Girona. Los de Manolo González buscan la que sería su primera victoria en este 2026.
En EL PERIÓDICO os contamos en directo el minuto a minuto del derbi catalán, con la última hora, las alineaciones, los goles y las jugadas más destacadas.
La alineación del Espanyol
Conocemos ya también a los once hombres elegidos por Manolo González para el derbi:
Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Urko, Expósito; Dolan, Kike García y Ngonge.
Las claves del once azulgrana
CINCO CAMBIOS. Con respecto al equipo que el miércoles perdió contra el Atlético, salen Koundé, Cancelo, Olmo, Rashford y Lewandowski, que son relevados por Araujo, Balde, Gavi, Fermín y Ferran.
VUELVE GAVI. El joven centrocampista no era titular desde la última jornada de la pasada Liga, en el 0-3 en San Mamés. Flick le devuelve al once tras jugar unos minutos en los duelos ligueros frente al Sevilla y el Atlético.
SIN DESCANSO PARA LAMINE. La estrella del Barça repite como titular pese la distancia en Liga con el Madrid y la importancia del duelo del martes en el Metropolitano. Es el único de los cuatro de arriba que repite en el once.
La alineación del Barça
¡Ya conocemos la alineación elegida por Hansi Flick para el derbi!
Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, Pedri, Gavi; Lamine, Ferran y Fermín
Los precedentes
La última victoria liguera del Espanyol en un derbi data de la temporada 2008-09, con dos goles de Iván de la Peña en el Camp Nou (1-2). Ese es el único triunfo perico en Liga en el campo del Barça en los últimos 44 años. El balance general es claramente favorable al equipo azulgrana: 172 victorias, 63 empates y 72 derrotas en 307 partidos oficiales.
Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del derbi que enfrenta esta tarde, a partir de las 18.30 horas, al FC Barcelona y al RCD Espanyol. Les contamos desde ya la última hora del partido minuto a minuto.
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