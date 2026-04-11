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FC Barcelona - RCD Espanyol, hoy en directo: última hora del derbi catalán de LaLiga

Hansi Flick y Manolo González posan con las camisetas de sus equipos.

Hansi Flick y Manolo González posan con las camisetas de sus equipos. / Dani Barbeito / SPO

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

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El FC Barcelona y el RCD Espanyol se enfrentan este sábado, a partir de las 18.30 horas, en el Camp Nou. El segundo derbi catalán de esta Liga se presenta como una oportunidad para el equipo de Hansi Flick de ampliar a nueve puntos su ventaja con el Real Madrid, tras el empate en el Bernabéu contra el Girona. Los de Manolo González buscan la que sería su primera victoria en este 2026.

En EL PERIÓDICO os contamos en directo el minuto a minuto del derbi catalán, con la última hora, las alineaciones, los goles y las jugadas más destacadas.

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