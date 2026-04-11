Manolo González, enfadado por los fallos propios y por el vacile de los azulgranas: "Cuando ganas todos somos pistoleros"

El coche viene averiado de largo y el taller de reparaciones difícilmente iba a encontrarse en el Camp Nou. Acumula el Espanyol 14 partidos sin ganar, desde diciembre del año pasado, una vez sumada la derrota ante un Barcelona en la autopista hacia la Liga. Difícil sonreír ante semejantes prestaciones y no lo va a hacer Manolo González, cuya puesta en escena pública siempre es la de un hombre pillado en un atasco inesperado un día que va con prisa.

El entrenador del cuadro blanquiazul acudió a comentar la derrota enfadado con la falta de contundencia de sus futbolistas en los tres primeros goles del Barça, les acusó de blandengues, y de paso censuró una supuesta arrogancia de los futbolistas azulgranas una vez consumida la goleada. "Pasa lo de siempre, cuando ganas todos somos pistoleros. Si pierdes y te vacilan te toca tragar. En el minuto 85 esto era el cementerio de Les Corts. Y en el 87, más valientes que la hostia. Lo dicho, toca tragar y competir al máximo nivel en Vallecas", comentó en su característico estilo de barrio. Sí, el Rayo Vallecano es el próximo rival.

Pol Lozano y Pedri, durante el partido en el Camp Nou. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En la primera parte, el motor del Espanyol sonaba raro y perdía aceite; en la segunda, en cambio, la maquinaria compareció engrasada y consiguió complicar la tarde al Barcelona. La cuesta arriba se convirtió en carretera plana, recortó diferencias con un buen golpeo de Pol Lozano y a Roberto le fue de una uña para empatar. Sin embargo, en el tramo final, en concreto en el minuto 87 al que aludía Manolo, con el tercer gol obra de Lamine Yamal, el vehículo blanquiazul se paró. Hasta ahí llegó el esfuerzo perico.

"Una vergüenza"

Para Manolo, la derrota cabe atribuirla no tanto a los méritos de los jugadores del Barça como a los defectos propios. "Los tres goles iniciales vienen de errores nuestros. Son acciones muy evitables, me voy muy fastidiado con esos goles. No son jugadas de talento de ellos. La acción del primer tanto está mal defendida. El 2-0 y el 3-0 no vienen ni de acciones de rebotes, sino son duelos en que vamos blandos y sin contundencia. Gavi nos gana un duelo de cabeza, lo cual es para cagarse. Y les regalamos la situación del 3-1, que es la que mata el partido", describió enfadado, como tantas veces se le ve. En otro momento afiló la lengua y concretó que en realidad esos tres goles fueron "una vergüenza". Muy duro con los suyos.

El jugador del Barcelona Alejandro Balde, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports que FC Barcelona y RCD Espanyol disputaron en el Camp Nou. EFE/ Enric Fontcuberta. (Barcelona) / Enric Fontcuberta / EFE

La frustración de Manolo se vio agravada seguramente por la sensación de que pudo arañar algo del Camp Nou. "El marcador es muy abultado para lo que ha pasado", dijo. Atribuyó la mejoría de la segunda parte a un cambio de sistema, de atreverse a poner a dos delanteros. "Tenemos la sensación de haber perdido una oportunidad porque hemos tenido el partido cerca. Aquí no puedes perdonar. Te exige estar muy fino atrás y delante", manifestó.

La oportunidad en cuestión no se atrapa desde hace mucho tiempo. Precisando, desde el 2009 el Espanyol no logra vencer en el Camp Nou. El mundo era un sitio muy distinto. Y el equipo blanquiazul, seguramente también. Ahora se encuentra a mitad de la tabla y no tan lejos de la zona de descenso, pero aún menos de la salvación segura, a apenas cuatro puntos, si se sitúa la frontera del averno en los 42. "Hay que ganar lo antes posible. No hay que mirar otra cosa", espetó Manolo.