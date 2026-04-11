Barça-Espanyol: el derbi antes que la Champions

¿La Liga o la Champions? ¿Dónde exponer los esfuerzos máximos? Ganar al Espanyol seduce siempre al barcelonismo, pero esta vez parece pasar a un plano secundario en la mente de todos (sábado, 18.30 horas). La vuelta ante el Atlético se presenta el martes con expectativas de trabajo duro, como de cavar zanjas, y conviene acudir con los músculos frescos y la cabeza despejada.

Hansi Flick sabe todo eso mejor que nadie. Nada ilusiona más que la Champions, pero la Liga está más a mano, en particular tras el empate del Madrid ante el Girona (1-1), y la oportunidad de ampliar la ventaja en el liderato a 9 puntos obliga al juego de los platillos en equilibrio, ser competitivo ante el conjunto de Manolo González sin desgastarse demasiado para el pico y pala del Metropolitano.

Hansi Flick y Manolo González muestran las respectivas camisetas antes del derbi de este sábado en el Camp Nou. / Dani Barbeito / SPO

"Tenemos que hacer nuestro trabajo en la Liga pero lo más importante es ganar la Champions, es el objetivo de los jugadores y el club y es por lo que estamos aquí. Ves que el equipo está un poco más motivado en la Champions", admitió el preparador alemán, que no se refugió en aquello del partido a partido ni aun con la eliminatoria casi calcinada. Mucha manguera habrá que sacar en Madrid para salvarla.

La disponibilidad de Gavi

El partido de ida aún escuece, en particular por el abandono de funciones del árbitro y el VAR en la jugada de marras de Marc Pubill, y en la operación remontada será necesaria seguramente otra emocionante actuación de Lamine Yamal, todo amor propio en el Camp Nou. ¿Tendrá reposo ante el Espanyol? Flick dijo lo que es dominio público: "A Lamine no le gusta ser suplente". Así que ya se verá.

Más seguro parece el descanso de Pedri, sustituido con molestias en el entretiempo europeo. Frenkie de Jong se entrenó ayer con el grupo y podría volver a la convocatoria, aunque su puesto inicial será en el banquillo. Y Flick dio por garantizado el protagonismo de Gavi. Ante el Atlético disputó 45 minutos y apunta esta tarde a titular.

Hansi Flick muestra a Manolo González las instalaciones de entrenamiento del FC Barcelona. / Dani Barbeito / SPO

Con su camiseta, con el 6, posó el técnico alemán junto al entrenador blanquiazul en la tradicional foto del día antes. Se realizó en el campo Tito Vilanova y no en el Camp Nou o, como estaba previsto, el Johan Cruyff. Contó con el testimonio de Joan Laporta, oficialmente de vacaciones hasta el 1 de julio y de visita por la Ciutat Esportiva con propósito de arenga. Flick y Manolo departieron amigablemente en castellano antes de irse cada uno a ocuparse de sus cosas.

El futuro de Lewandowski

En la sala de prensa Flick no quiso comprometerse con la continuidad de Robert Lewandowski. Pasó, de hecho, la pelota a Deco. Concluye su contrato este verano y, salvo el abogado Laporta, cuesta encontrar argumentos para defender una prolongación de contrato. Su nombre salió a colación por su aparente interés en buscarse una nueva vida en el AC Milan, según informó ayer La Gazzetta dello Sport a toda portada. Se ha ofrecido libre y dispuesto a rebajarse el salario actual, de 26 millones de euros brutos. "Más que ofrecerse" enfatizó el rotativo italiano.

En mayor medida ante el Atlético que ante el Espanyol acabará de definirse su status esta temporada. Ferran Torres no le está presentando una competencia feroz precisamente, pero Marcus Rashford se mostró con un alentador dinamismo en la posición de 9, lo que presumiblemente empuja a Flick a reordenar las jerarquías del puesto.

Robert Lewandowski, en un entrenamiento en la Ciutat Esportiva. / Dani Barbeito / SPO

Manolo envió el mensaje habitual del día antes, de que todo es posible, incluso en el Camp Nou. Lo que ocurre es que en ese estadio el Espanyol no vence desde el 2009. El técnico perico ha enfocado los preparativos en las distintas maneras de neutralizar el ataque azulgrana sin dejar de buscar cómo hacer pupa a su adelantada defensa. Pero, como dijo en su estilo de barrio, "en el campo de entrenamiento todos somos Zidane o Maradona, en el partido todo va más rápido y es complicado".