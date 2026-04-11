Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránFC Barcelona - RCD EspanyolNegociaciones Irán Estados UnidosPSOE ExtremaduraEscaladores MontserratBarcelonaArtemis 2Festivo 23 abrilRenta 2025Blanca Serra
instagramlinkedin

BALONCESTO

El Zaragoza logra calma ante el Lleida y el Tenerife descabalga al Girona en la zona alta

El jugador del Casademont Zaragoza Wright-Foreman y el jugador del Hiopos Lleida D. García , durante el partido de la jornada 26 de la Liga Endesa de Baloncesto, este sábado en Zaragoza.-EFE/ Javier Cebollada

El jugador del Casademont Zaragoza Wright-Foreman y el jugador del Hiopos Lleida D. García , durante el partido de la jornada 26 de la Liga Endesa de Baloncesto, este sábado en Zaragoza.-EFE/ Javier Cebollada / Javier Cebollada / EFE

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Casademont Zaragoza ha ganado por 107-91 al Hiopos Lleida en la 26ª jornada de la Liga Endesa, durante un sábado que también ha vivido el triunfo del La Laguna Tenerife por 97-94 frente al Bàsquet Girona.

En el Pabellón Príncipe Felipe, los locales amagaron con escapar en el marcador desde el inicio, pero no fue hasta poco antes del descanso cuando dieron ese arreón (58-46) tras un triple de Marco Spissu. Aunque el paso por vestuarios apenas cambió la dinámica, en el cuarto cuarto se acercaron los visitantes (83-76) gracias a los aciertos de Melvin Ejim.

Sin embargo, en ese instante coló un triple Santi Yusta que volvió a animar al Zaragoza, gestionando bien su renta hasta la conclusión. Eso sirvió a los maños para ponerse con un balance de 8-19, habiendo jugado un partido más que la mayoría de equipos. Por su parte, el Lleida tiene un balance de 9-17 y tampoco puede despistarse con respecto al descenso.

Derrota del Girona

En la lucha por entrar en los 'playoffs', el Tenerife se adjudicó un duelo directo. Eso sí, le costó sudores abrochar el triunfo porque comandó el marcador casi todo el tiempo y, aun así, en el cuarto periodo vio acercarse a su oponente. Tras un carrusel de tiros libres en el que brillaron los tinerfeños, quedaban 5.6 para un tiro milagroso.

Noticias relacionadas

LA LAGUNA (TENERIFE), 11/04/2026.- El base de La Laguna Tenerife Marcelinho Huertas (2-i) lanza a canasta ante Mindaugas Susinskas (i), del Girona Basquet, durante el partido correspondiente a Liga Endesa que se celebra este sábado en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife) entre el La Laguna Tenerife y el Girona Basquet. EFE/Ramón de la Rocha

El base de La Laguna Tenerife Marcelinho Huertas (2-i) lanza a canasta ante Mindaugas Susinskas (i), del Girona Basquet, durante el partido correspondiente a Liga Endesa que se celebra este sábado en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife) entre el La Laguna Tenerife y el Girona Basquet. / Ramón de la Rocha / EFE

La bola acabó en manos de Mindaugas Susinskas, quien falló sobre la bocina un triple que habría forzado la prórroga. Este desenlace situó al conjunto aurinegro con un balance de 16-10 dentro todavía del top 8 de la tabla clasificatoria, mientras que los gerundenses se descabalgaron un poco de ese objetivo porque ahora tienen un registro de 12-14.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Isabel Allende: 'Me honra que se prohíba 'La casa de los espíritus' en Estados Unidos; quiere decir que la consideran peligrosa
  2. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  3. El Hospital Ramón y Cajal incluye a los primeros pacientes del mundo en un ensayo clínico con terapia CAR-T para la artritis reumatoide
  4. El agotamiento y la hiperconexión digital disparan las ganas de jubilarse entre los séniors: 'Tengo 54 años y solo pienso en retirarme
  5. Encuesta GESOP: El 46% de los españoles apoyan la 'fórmula Rufián' de unidad de la izquierda, pero solo el 10% le garantizaría su voto
  6. Orion rumbo a la Luna, en directo: última hora de la misión espacial Artemis 2 de la NASA y los astronautas
  7. Artemis se prepara para un amerizaje de alto riesgo a 40.000 km/h y 3.000ºC: el miedo a las grietas en el escudo térmico eleva la tensión
  8. Mónica García dice que los médicos 'ya no tienen más excusas' para desconvocar la huelga y afea su actitud de 'bloqueo

El Barça conquista la Liga Asobal por 33ª vez y con seis jornadas de adelanto

El Barça conquista la Liga Asobal por 33ª vez y con seis jornadas de adelanto

Sevilla FC - Atlético de Madrid, en directo

Sevilla FC - Atlético de Madrid, en directo

Manolo González, enfadado por los fallos propios y por el vacile de los azulgranas: "Cuando ganas todos somos pistoleros"

Manolo González, enfadado por los fallos propios y por el vacile de los azulgranas: "Cuando ganas todos somos pistoleros"

El Zaragoza logra calma ante el Lleida y el Tenerife descabalga al Girona en la zona alta

El Zaragoza logra calma ante el Lleida y el Tenerife descabalga al Girona en la zona alta

Hansi Flick: "Ante el Atlético no necesitamos un milagro, sino jugar nuestro mejor fútbol"

El Barça exprime a un Lamine portentoso para ganar el derbi al Espanyol y atar la Liga

El Barça exprime a un Lamine portentoso para ganar el derbi al Espanyol y atar la Liga

Barcelona - Espanyol, en imágenes

Jugar, ganar y cantar con la grada: el derbi de los canteranos (culés)

Jugar, ganar y cantar con la grada: el derbi de los canteranos (culés)