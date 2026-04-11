El Zaragoza logra calma ante el Lleida y el Tenerife descabalga al Girona en la zona alta

El Casademont Zaragoza ha ganado por 107-91 al Hiopos Lleida en la 26ª jornada de la Liga Endesa, durante un sábado que también ha vivido el triunfo del La Laguna Tenerife por 97-94 frente al Bàsquet Girona.

En el Pabellón Príncipe Felipe, los locales amagaron con escapar en el marcador desde el inicio, pero no fue hasta poco antes del descanso cuando dieron ese arreón (58-46) tras un triple de Marco Spissu. Aunque el paso por vestuarios apenas cambió la dinámica, en el cuarto cuarto se acercaron los visitantes (83-76) gracias a los aciertos de Melvin Ejim.

Sin embargo, en ese instante coló un triple Santi Yusta que volvió a animar al Zaragoza, gestionando bien su renta hasta la conclusión. Eso sirvió a los maños para ponerse con un balance de 8-19, habiendo jugado un partido más que la mayoría de equipos. Por su parte, el Lleida tiene un balance de 9-17 y tampoco puede despistarse con respecto al descenso.

Derrota del Girona

En la lucha por entrar en los 'playoffs', el Tenerife se adjudicó un duelo directo. Eso sí, le costó sudores abrochar el triunfo porque comandó el marcador casi todo el tiempo y, aun así, en el cuarto periodo vio acercarse a su oponente. Tras un carrusel de tiros libres en el que brillaron los tinerfeños, quedaban 5.6 para un tiro milagroso.

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El base de La Laguna Tenerife Marcelinho Huertas (2-i) lanza a canasta ante Mindaugas Susinskas (i), del Girona Basquet, durante el partido correspondiente a Liga Endesa que se celebra este sábado en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife) entre el La Laguna Tenerife y el Girona Basquet. / Ramón de la Rocha / EFE

La bola acabó en manos de Mindaugas Susinskas, quien falló sobre la bocina un triple que habría forzado la prórroga. Este desenlace situó al conjunto aurinegro con un balance de 16-10 dentro todavía del top 8 de la tabla clasificatoria, mientras que los gerundenses se descabalgaron un poco de ese objetivo porque ahora tienen un registro de 12-14.