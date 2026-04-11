Lo aprendemos de pequeños: el que no llora, no mama

Es muy lamentable y, probablemente, nosotros somos los primeros, segundos o terceros que tenemos la culpa. Me refiero a los medios de comunicación, sí. Es muy triste, mucho, hasta demasiado, que clubs, presidentes, entrenadores, futbolistas y periodistas pongan el grito en el cielo, pataleen y protesten cuando, según ellos, el árbitro les perjudica.

Debería estar prohibido (y no, eso no acabaría con el fútbol, lo dignificaría) que clubs que tienen presupuestos de mil millones o casi, le echen la culpa al árbitro, al VAR o a Negreira, nada más perder o empatar un partido que, en la mayoría de ocasiones, tiene como culpables a los propios presidentes, entrenadores o futbolistas.

Lo que está ocurriendo en las últimas semanas con FCBarcelona, Real Madrid y Atlético, por ejemplo, que se han pasado el día señalando y protestando por los arbitrajes que han sufrido, es muy lamentable, mucho, hasta demasiado.

Yo solo me los creeré cuando, ellos mismos, me refiero, presidentes, entrenadores y futbolistas, agradezcan las ayudas arbitrales cuando les llegan y/o reconozcan sus propios errores, lo poco que aciertan, lo poco que corren o lo mucho que fallan. Cuando escuche a algún presidente, entrenador o futbolista del FCBarcelona, Real Madrid o Atlético reconocer sus errores, entonces admitiré que se quejen de los arbitrajes.

Kylian Mbappe protesta, anoche, al árbitro del Real Madrid-Girona. / AFP

Con todo este ruido, con los medios de comunicación convertidos en sus altavoces (pese a que ellos mismos ya tienen sus propios medios para hacer ruido), parece que olvidemos, bueno, nosotros no, ellos, que el FCBarcelona deambula por la Champions encajando 19 goles en 11 partidos, así es imposible ganar la Copa de Europa; que el Real Madrid va camino, por segunda vez en décadas, de empalmar dos temporadas seguidas sin títulos de verdad, con otro cero; o parece, también, que Miguel Ángel Gil Marín, cada vez menos dueño del Atlético, está, a falta de 8 jornadas (24 puntos) ¡¡¡¡a 16 puntos!!!! del líder, pero él sigue escribiendo cartas de protesta contra los árbitros.

Lo digo por la última pataleta merengue, el último grito de socorro, anoche mismo, del Real Madrid, que, tras hacer el más estrepitoso de los ridículos en Palma frente al Real Mallorca, pretendió que le regalasen un penalti, o dos, o tres, o cuatro, pues Mbappé se tiró una docena de veces en el área del Girona, para vencer a un equipo que ha vivido más en zona de descenso (casi), que en mitad de la tabla.

El Barça protesta pese al error de Cubarsi y la ineficacia goleadora de Lewandowski y Ferran; el Real Madrid continúa quejándose, pese a que, a dos meses del final, tira LaLiga y el Atlético escribe comunicados contra los árbitros cuando, a ocho jornadas del final, está a ¡16 puntos, 16! del líder. ¿En serio?

Desde Tomás Roncero a Álvaro Arbeloa (y podría poner ejemplos idénticos con referencia del FCBarcelona y al Atlético), todos deberían ser un poquito más discretos y pensar que el Real Madrid, en abril, ya ha renunciado a LaLiga, porque sus futbolistas son unos perezosos, que escogen los partidos en los que juegan; que el Barça viaja al Metropolitano a intentar remontar un 0-2, que no fue fruto, o no solo, del penalti no pitado a Pubill, ¿verdad Cubarsi? (por no recordar que Lewandonski y Ferran no le meten un gol ni al arco iris y Hansi Flick no dice nada: ven, si lo comentase, admitiría su protesta arbitral) y que el Atlético (¡¡¡que lo digan, caray!!!, menos cuento con el “partido a partido”) decidió hace mucho que pelearía por los torneos del KO, donde está impecable, y que su Liga es la más fácil del planeta: acabar entre los cuatro primeros y, mira, este año hasta con ser quinto le vale.

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Aprendimos de niños, de muy niños, que si no llorabas, no mamabas. Y, no solo leche, no, sino todo tipo de parabienes, desde unas botas Matollo a un Scalextric. Y hace mucho tiempo que el negocio del fútbol necesita derrochar lágrimas para justificar su triste papel. O las derrotas. O los empates. Cuando uno tiene presupuestos de 1.000 millones de euros, mejor estar calladitos pues, de lo contrario, qué pueden pensar Alavés, Mallorca, Sevilla, Elche, Levante u Oviedo.