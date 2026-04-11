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CAMP NOU, 18.30 H.

La alineación del Barça ante el Espanyol: con Pedri y Lamine Yamal

Pedri trata de pasar el balón entre la defensa rival durante el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

Pedri trata de pasar el balón entre la defensa rival durante el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona
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Con pocas rotaciones afronta el Barça el derbi con el Espanyol. Hansi Flick desea amplair la ventaja sobre el Madrid en la Liga y no hace concesiones en la alineación pensando en la visita al Atlético del próximo martes en la Champions, donde tiene que remontar un 0-2.

La presencia en la formacion de Pedri y Lamine Yamal, dos de los jugadores titulares y de los más cargados de minutos, demuestra que el Barça desea asegurar el partido desde un princicio.

El once titular está cargado de canteranos, con lo que el espíritu y la motivación para batir al Espanyol están garantizados. Sólo hay un extranjero en la alineación. Ronald Araujo. Por tanto, el equipo presenta varias diferencias respeto al europeo de la Champions.

Lamine Yamal durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano.

Lamine Yamal durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano. / JORDI COTRINA / EPC

Las más llamativas son las ausencias de Lewandowski y Rashford, así como la de Dani Olmo, con lo que se supone que serán titulares el próximo martes. Ferran y Fermín ocuparaán sus posiciones en la delanetra. Alejandro balde será titular después de reaparecer unos minutos ante el Atlético.

La alineación del Barça es la siguiente: Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Gavi, Eric, Pedri; Lamine Yamal, Ferran y Fermín.

El once del Espanyol es la comppsición habitual en al que la novedad más llamativa sea la titularidad de Kike en el frente del ataque.

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Dmitrovic defenderá la portería, con El Hilali, Calero, Cabrera y Romero en la defensa. Pol Lozano, urko y Exposito cubrirán la parcela del centro del campo, con Ngonge y Dolan en las bandas y Kike en punta.

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