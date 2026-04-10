Seixas logra una tercera victoria en la Itzulia que domina a placer

En el ciclismo contemporáneo, en el que está creciendo -y de qué manera- el francés Paul Seixas ya no se realizan los pactos del pasado, cuando el corredor que iba líder de la general, en este caso en la Itzulia, si llegaba a meta con el segundo de la clasificación, el alemán Florian Lipowitz (tercero en el Tour), le permitía ganar; una especie de recompensa, un pacto entre caballeros que no se aplica a otros deportes, por ejemplo, los de motor, y no precisamente en las piernas.

Seixas ha visto este nuevo ciclismo con Tadej Pogacar a la cabeza, el que este domingo se cita de nuevo con la historia, en busca de la París-Roubaix, en el que sólo ganan tres, cuatro a lo sumo, y el resto contempla desde la retaguardia la victoria de estos ases de la bici, con Pogacar en todos lados, y luego especialistas en carreras de un día (Mathieu van der Poel), en rondas por etapas (Jonas Vingegaard) y con Remco Evenepoel pillando victorias de un lado y de otro.

Seixas y Lopowitz, en la fuga. / DECATHLON CMA CGM TEAM

Así que con ellos Seixas ha comenzado a reivindicarse como figura mundial a los 19 años y en el País Vasco, donde domina la Itzulia de forma aplastante, con agresividad y lejos del conformismo que podría haber tomado después de empezar a dejar la prueba lista para sentencia en la segunda etapa, mientras que por una razón u otra buena parte de sus mejores rivales iban abandonando.

La cuarta etapa, considerada como la jornada reina de la carrera, sin desmerecer el cierre de este sábado por carreteras guipuzcoanas y mal tiempo, no fue la excepción, con ocho puertos, en los que Seixas puso a trabajar a sus compañeros para controlar cualquier fuga. Tenía ganas, como así fue, de anotar la tercera victoria en tierras vascas, aunque en este caso con la compañía de Lipowitz, que en cualquier carrera ya aparece como más jefe del Red Bull que Primoz Roglic, ahora segundo y tercero en la tabla de la Itzulia.

Otro momento de la escapada. / DECATHLON CMA CGM TEAM

Seixas y Lipowitz interpretaron una larga fuga en la que ambos colaboraron para abrir hueco camino de Éibar, sin que hubiera pacto entre ellos, aunque la verdad, al ciclista francés tampoco le costó mucho superar al alemán en el esprint final al cogerle la rueda y derrotarlo con bastante facilidad.

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Sigue el debate abierto sobre si acudirá al Tour, mientras él demuestra una fuerza extraordinaria y un carácter indomable. Se observó cuando pidió agua al coche del Decathlon y se le cayó el bidón a la carretera. Tardaban en darle uno de nuevo e hizo el gesto típico de “venga ya” a su director, que no se durmiera, que él estaba pedaleando y quería una tercera victoria en Euskadi donde viste de amarillo como si la prenda fuera un tesoro.