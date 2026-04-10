Rosalía inspira a Andrea Fuentes: el equipo de natación artística usará dos canciones de LUX en sus coreografías

Andrea Fuentes (Valls, 42 años) ha cogido las riendas del equipo de natación artística español con un objetivo claro: romper con todo y crear algo histórico. La selección española de natación artística presenta una novedad para esta temporada: han preparado coreografías nuevas con la música de Rosalía que presentarán en Pontevedra, que por primera vez acogerá una Copa del Mundo.

-La música que usan es característico de este equipo también. Han elegido, sobre todo las últimas veces, canciones de Rosalía.

-Nos encanta su música. Ojalá algun día le llegue y vea nuestra actuación con sus canciones. Queremos, sobre todo que conecte con ellos, pero por ejemplo, el otro día con el dúo que es prueba olímpica, me dijeron: "queremos probar música clásica", porque les gustaba, se querían sentir en plan bailarinas. Oye, les queda perfecto, pero normalmente la marca de la casa es música contemporánea, música que está al día de hoy y que a ellas les conecta con las entrañas.

Fotografía facilitada por la organización del concierto de Rosalía este lunes en el Movistar Arena de Madrid. EFE/Live Nation/Sharon López -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-. -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)- / Sharon López / EFE

-¿Qué le parece el último disco de Rosalía?

-Conecto mucho con la Rosalía, sobretodo en este último disco, LUX. Me parece un cambio de reglas en lo que es la música, como dice ella, POP. Para mí, lo que ella ha es salir de su zona de confort, ha aportado innovación. Ha cambiado las reglas y se ha arriesgado. Ha trabajado muchísimo por culturizarse y aprender de lo que quería hablar. Ha llegado al fondo de los temas que ella quería expresar y lo ha hecho de una manera muy auténtica y pura. Y son también los valores que tenemos como equipo. No solo es un tema de sonido y arte, es de valores. Por eso conectamos tanto con ella especialmente con LUX y usamos dos de ellas, 'Berghain', para la rutina acrobática y, el 'Mio Cristo Piangie Diamanti' para el solo de Iris Tió.

-¿Irá a verla a algún concierto?

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-Sí, y muchas ganas de verla el día 15, en Barcelona, y con ganas de enseñarle las coreografías, que nos hace mucha ilusión que las vea.