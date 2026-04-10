¿Cuándo empieza el Play-In previo a los Playoffs de la NBA? Fechas y cruces de los equipos implicados

La extenuante temporada regular de la NBA llegará a su fin este domingo, cuando los 30 equipos disputen su partido número 82 de forma prácticamente simultánea. La mitad lo harán a las doce de la noche, la otra mitad a las dos y media de la madrugada. Una vez termine esta segunda tanda, habrá empezado oficialmente la postemporada. Sin embargo, habrá que esperar dos días más para los primeros encuentros de la fase eliminatoria.

Primero será el turno de los menos afortunados, los ocho equipos condenados al Play-In, clasificados entre la séptima y décima posición de cada conferencia. Esta fase se disputa a un solo partido. Solo cuatro de ellos tendrán plaza en los Playoffs, que empezarán al día siguiente para dar comienzo al tramo más emocionante y decisivo de la campaña 2025/26 de la NBA.

A la espera de que se confirmen los equipos que participarán en el Play-In, el calendario ya está configurado. El primer partido será a la una y media de la madrugada del miércoles 15, que enfrentará al séptimo con el octavo clasificado del Este. A falta de que se disputen los últimos dos partidos, Orlando Magic y Filadelfia 76ers ocupan estas posiciones. El ganador de este duelo sería el rival del segundo clasificado, los Boston Celtics salvo sorpresa.

El segundo partido de la noche será a las cuatro de la madrugada, entre los Phoenix Suns, que ya han asegurado la séptima plaza, y el octavo clasificado, que se decidirá esta noche en el duelo entre Los Ángeles Clippers y Portland Trail Blazers. El ganador disputaría la primera ronda contra los San Antonio Spurs, segundos de la conferencia Oeste.

Eliminación directa

La madrugada del jueves 16 medirá a los otros cuatro equipos del Play-In, en la que dos equipos ya quedarán eliminados. Primero será el turno del noveno y el décimo clasificados del este, Charlotte Hornets y Miami Heat. El ganador de este duelo se enfrentaría al perdedor del duelo del día anterior (Magic o 76ers). El segundo partido de Play-In de la noche y de la conferencia Oeste enfrentará a los Golden State Warriors, afianzados a la décima plaza, y a Stephen Curry, contra el perdedor del Clippers/Blazers vs Phoenix Suns. El ganador se enfrentaría a los Oklahoma City Thunder, líderes y vigentes campeones. El horario será el mismo (1:30h y 4:00h) que el de cada noche.

Los jugadores de los Thunder levantan el trofeo de la NBA, 2025. / MANUELA SOLDI / EFE

Tras una jornada de descanso, la madrugada del sábado 18 determinará los dos últimos equipos de los 16 que formarán parte de los Playoffs. Los perdedores del primer día se enfrentarán a los ganadores del segundo. Los Detroit Pistons recibirán al ganador de este duelo para la primera ronda con el factor campo a favor y al mejor de siete partidos. A estas alturas es difícil de determinar su posible rival, sobre todo en el Este donde todavía hay seis franquicias implicadas, mientras que en el Oeste ya se conocen los cuatro (Suns, Clippers, Blazers y Warriors). Será una tercera jornada de partidos que precederá sin descanso la primera noche de Playoffs, con hasta cuatro partidos de primera ronda.

Playoffs

Para que los equipos de Play-In puedan tener algo de reposo, ninguno de los cuatro participará en la primera jornada del sábado 18 al domingo, sino que debutarán la noche del domingo 19 al lunes 20 de abril. La temporada pasada no sirvió para que saltara la sorpresa, y ninguno de los cuatro mejores equipos clasificados perdió su primer partido en casa. Como referencia, el año pasado Bucks y Pacers disputaron el primer partido de Playoffs a las siete de la tarde en España.

Quien sí abrirá los Playoffs serán los equipos clasificados entre la tercera y sexta posición de cada conferencia. La temporada pasada los Timberwolves (sextos) asaltaron a los Lakers (terceros) en Los Ángeles y terminaron avanzando hasta las Finales de Conferencia.

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Anthony Edwards sonríe delante de Luka Doncic, 2025. / ALLISON DINNER / EFE

Después de la primera ronda, que la temporada anterior se alargó hasta el domingo 4 de mayo por el séptimo partido entre Warriors y Rockets, los ocho equipos vencedores se cruzarán en las Semifinales de Conferencia al igual que cada año. El ganador del duelo entre 1º y 8º se enfrentará al que salga de la eliminatoria entre 4º y 5º, mientras que el vencedor entre 3º y 6º lo hará frente al ganador entre 2º y 7º. A partir de ahí, el camino se aclara para los cuatro sobrevivientes con el sueño de llegar a las Finales, cuya fecha de inicio está marcada para el 3 de junio, pase lo que pase. Todos los partidos serán a las dos y media de la madrugada en España.